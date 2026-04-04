伊朗戰爭｜中國船員被困中東航道：導彈橫飛戰機盤旋，物資漲10倍

自美以伊衝突爆發以來，過往繁忙的霍爾木茲海峽如今淪為沉寂的「海上禁區」。《環球時報》引述一名被滯留在阿聯酋豪爾費坎港（Khor Fakkan）的中國籍船員劉軼文消息，他指自2月28起，伊朗海軍發佈禁令，嚴禁所有船舶駛入波斯灣。自此，大量船隻原地等候，船員不但要面對導彈橫飛、戰機頭頂盤旋的威脅，更要忍受飛漲10倍的物價，苦不堪言。



當地時間4月3日上午8時左右，阿聯酋豪爾費坎港口的海上停著大量船隻。（環球時報）

GPS信號全失 導彈頭頂橫飛

《環球時報》報道，中國船員劉軼文在一艘運載液化石油氣的東南亞運輸船上，原定航程計劃進入波斯灣裝載液化石油氣，再運回亞洲。未料2月28日，伊朗海軍宣布禁止所有船舶駛入波斯灣。

從那天起，劉軼文所在的船隻與數百艘油輪、貨船和集裝箱船一同被困在豪爾費坎港待命，這裏本是霍爾木茲海峽的重要補給點，如今卻變成了一個巨大的「滯留等待區」。截至4月3日，豪爾費坎港的海上仍停著大量船隻。

2026年4月1日，此前剛穿越霍爾木茲海峽的貨輪Jag Vasant，停靠印度孟買港口進行液化石油氣（LPG）轉運。（Reuters）

劉軼文回憶當時緊張局勢，「最初是GPS信號被干擾，定位完全混亂。」高頻無線電不斷傳出附近船隻起火遇險的警報和求救信號，他透露豪爾費坎港附近設有海軍基地，時常能看到導彈發射，直升機、戰鬥機整日在頭頂盤旋，海軍艦艇不間斷巡邏。

而距離豪爾費坎港不遠的富查伊拉港（Port of Fujairah）更是頻繁遭襲，港口火光沖天，港外海域也有船隻被炸，恐怖氛圍籠罩海面。

伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（路透社）

物價飆升十倍 芒果變「天價奢侈品」

除了擔心隨時遇襲，生活物資的匱乏更讓船員相當崩潰，由於航道封鎖導致補給困難，附近物資價格瘋漲，「一斤芒果要34美元（約266港元），一箱純淨水從1美元多（約7港元）漲到14美元（約109港元），一公斤豬肉20美元（約156港元）……」劉軼文稱。

他無奈說，「船上的食品消耗得差不多了，蔬菜、水果已經沒了，這個價格讓人很難接受，所以大家都在省吃儉用。」

3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（路透社）

幫助被困同胞向國內親人報平安

戰爭爆發後，不少船隻通訊被切斷，導致船員和家人失聯。幸好劉軼文所在的船隻靠近岸邊，網絡信號較穩，於是他每天定時四次在公共頻道定時用中文喊話，接收被困同胞消息，再通過微信向其家人報平安，「大家都是中國人，在外面就像家人，能幫就幫。」

由於船支只能原地等待，日常他只能和25名來自中國、巴基斯坦及印度尼西亞的船員「苦中作樂」，靠釣魚、唱歌來排解焦慮。

二戰後最大規模 海員受困潮

聯合國新聞指出，隨著中東戰火持續，目前約有2,000艘船隻、共2萬名海員被困於霍爾木茲海峽周邊，規模之大是二戰結束以來首見。這些海員分布在約2000艘船隻上，包括油氣運輸船、散貨船、貨船以及6艘旅遊郵輪。另據國際海事組織統計，單是過去一個月，該海域已發生至少19宗船隻遇襲事件。

目前，中東局勢仍無緩和跡象。劉軼文感嘆，「我現在只希望戰爭盡快結束，能早點回家。這是我此刻最大的心願。」