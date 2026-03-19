霍爾木茲海峽被封　中國貨運代理虧損逾百萬　船隻現補給危機

美國與以色列對伊朗發動襲擊，之後伊朗封鎖霍爾木茲海峽。《新京報》17日報道，有中國船員被困在海峽外側，除了擔心受炮火襲擊，亦面臨船上補給不足危機；而霍爾木茲海峽安全解封遙遙無期，也造成中國貨運代理、國內出口商家和航運公司因貨物運輸問題，被迫承擔戰爭附加費和港口儲存費等高昂費用，已有中國貨運代理損失將近20萬美元（約156萬港元）。



霍爾木茲海峽外側拋錨的船。（新京報）

中國船員：怕死不敢硬闖海峽 但船上補給告急

報道稱，中國海員顧超（化名）和他工作的商船被困在霍爾木茲海峽十幾天，商船原計劃3月5日抵達目的地，但海峽封鎖意外讓船上出現補給危機。

顧超稱，3月5日開始，商船開始節約資源，比如減少淡水供應量、洗衣房定期關閉、集中清洗衣物、抽海水沖馬桶。另外，減少船員餐食額各類青菜，上調白菜和土豆供應量。

雖然有個別船通過霍爾木茲海峽，但也有船隻硬闖海峽被炸。他說，這種情況下多數船隻不敢硬闖海峽，因為「船是船東的，貨是貨主的，但命是我的」。

霍爾木茲海峽呈現緊張局勢。（Reuters）

中國貨運代理：個人損失已將近20萬美元

國際航運產業中，貨運代理是連結貨主和航運公司的中介角色，他們從貨主手中接貨，租用集裝箱，再對接航運公司裝船運往目的地港口。因為霍爾木茲海峽被封，有中國貨運代理損失將近20萬美元。

中國貨運代理魏橋稱，因霍爾木茲海峽安全解封時間未定，中東航道的船司給出兩套解決方案：一是貨主退訂，須支付返程的海運費；二是選擇就近的港口卸貨，與收貨方協商改港口接貨。兩個方案都需要貨主承擔2000至4000美元不等的戰爭附加費。

另外，貨主若有貨物未裝船需暫存在港口，也要再額外支付儲存費用。為了維繫客戶關係，魏橋承擔了這筆儲存費。他粗略估算，個人損失已將近20萬美元。

2026年3月11日，一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree在霍爾木茲海峽遇襲（泰國軍方）

國內皮具商：每個集裝箱額外支付3600美元

深受其累的還有將貨物出口的國內商家，天津皮具商鄭小紅（化名）收到貨運代理發來的消息：原定3日抵達阿曼的貨物，被改港阿聯酋豪爾費坎港卸貨，這種情況一是將貨物退運回國，二是與收貨人商議改港提貨。而每個集裝箱需再支付3600美元的「戰爭附加費」。

鄭小紅稱，「退運的話，我要額外支付運回來的航運費；但如果讓收貨人換港提貨，對方考慮到運輸成本，可能會退訂。到時這批貨不僅會退回來，還會在港口產生儲存費用。」

她還說，每個集裝箱3600美元的戰爭附加費可能還會漲價。目前她有20個集裝箱正漂在海峽外側，或被轉運到了其他港口，粗算下來，損失已超過50萬人民幣。

航運公司：船在海上漂一天虧2萬美元

與此同時，航運公司也焦頭爛額。華東某船務公司負責人廖先生表示，「作為貨物運輸方的角色，每條船在海上漂一天，就產生2萬美元左右的損失。」

廖先生稱，目前海峽危機四伏，船東拒絕冒着生命危險進入霍爾木茲海峽合情合理，但從利益來看，每條船在海上漂一天，就能產生2萬美元左右的損失，「霍爾木茲海峽的關閉，像一下攥住了一條重要血管。沒有預兆，也沒有預案。」