伊朗戰爭｜三艘油輪通過霍爾木茲海峽　包括兩艘中國船

中東局勢持續，事關石油運輸的霍爾木茲海峽航道仍受阻。彭博社引述航運追蹤數據指，有三艘油輪4月11日通過海峽，其中兩艘為中國船隻。今次通過的三艘油輪，是霍爾木茲海峽航運因戰事受阻以來，單日內輸出石油最多的一日。



報道指，這三艘油輪分別為希臘油輪Serifos，以及中國油輪Cospearl Lake和He Rong Hai，其中Serifos與He Rong Hai在沙特阿拉伯載貨，而 Cospearl Lake在伊拉克載貨，而這三艘油輪的滿載量，總計高達約600萬桶石油。它們皆未從伊朗運載石油，與伊朗也沒有明顯的直接關聯。

此外，這些通過霍爾木茲海峽的三艘船隻，均沿伊朗方面劃定的、靠近伊朗岸邊一側的新航線通過海峽，而非經由南側靠近阿曼與沙特的原航線駛離。

2026年4月9日，伊朗學生通訊社（Iranian Students' News Agency，ISNA）發布一張由伊朗革命衛隊海軍發布的航海圖，標示了穿越霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的指定安全航道。（網絡圖片）

報道指，兩艘中國油輪是衝突發生以來首批被觀察到從波斯灣運出原油的中國船隻。此外，還有一艘中國油輪Yuan Hua Hu在第一艘中國油輪駛向波斯灣之前，一直停留在附近等待通行，並且未發出位置訊號，目前未知它的具體動向。