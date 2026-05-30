汕尾旅遊｜看海必去紅海灣金町灣人少清靜　二馬路美食多CP值超高

今年讓我最驚喜的看海目的地，是廣西的北部灣，沙灘質量出色、城市消費還低，走一個看海小環線簡直完美。但是廣西的海岸線並不長，要拼海岸線，隔壁廣東才是標準的「看海大省」呀！



惠州有「海灣Twins」雙月灣、巽寮灣，卷王深圳的東涌西涌、大梅沙小梅沙出手都是對子，陽江的十里銀灘一個頂別家10個，還有珠海那一串百來個離島……這些熱門海灣、海島向來不缺生意，一到暑假周末車流能從高速口堵到度假區。

挖小眾且好玩的地方我最厲害了，這不，又給我找到一個，看似潮汕但非潮汕的汕尾。

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汕尾和汕頭，名字上聽起來像一對「鳳頭麟尾」CP，但汕尾和潮汕地區不僅方言不相通，連飲食、生活習俗上都有很大不同。汕尾更像是廣府、潮汕、客家的大融合，廣東有自己的伊斯坦堡！就連交通便利這點，汕尾也超伊斯坦堡的！

我安排周邊遊的重要標準，是路上不能太奔波，玩比上班還累，那還不如家裏躺。

汕尾在大灣區和潮汕地區的中間，廣州過去高鐵只要1.5小時，深圳更近50分鐘直達。你從深圳自駕去惠州海邊，還真未必比去一趟汕尾更快。

同樣都是看海、踩沙灘，要說比肩三亞，汕尾肯定沒法託大，沒這個硬件條件啊。她最大的優勢是人少清靜，是敞開了點菜也不會肉痛的體貼物價。但珠三角的股東找個地方過個舒坦周末，那汕尾這個選項堪稱完美！

我還清楚地記得，來嬉遊的第一次出差就是汕尾，今年夏天二刷了這座海邊小城，正好也給大家更新一下汕尾攻略~

汕尾怎麼玩？

找個海邊躺一天，市區吃一天，一個周末的時間剛好。這裏給一個我的2天1晚行程供大家參考，景點砍掉，純躺也very good。

Day1 紅海灣—海上古堡—風車島—外沙舌—二馬路夜市（住金町灣）

Day2 金町灣—馬宮水產批發市場—長沙炮台—晨洲村—返程



汕尾住哪裏？

主要就集中在金町灣和汕尾市區兩個區域。

金町灣有很多小酒店和民宿，C位是汕尾保利希爾頓逸林，酒店挺不錯的，出門就是沙灘。金町灣因為都是遊客，物價相比市區小貴，更建議大家去市區吃飯，大概10km。

汕尾市區高奢酒店沒有，但是中端連鎖品牌還是很齊全的。市區酒店因為不靠海，房價能在金町灣基礎上打個五折，暑假住市區性價比很高，而且市區逛街吃飯都更方便。

汕尾看海怎麼選？

重點是兩個灣，金町灣和紅海灣，汕尾的海灘都不收費。先說結論，我覺得金町灣配套設施比紅海灣好，但紅海灣的海比金町灣的藍，畢竟紅海灣是個半島來的。

1. 金町灣

金町灣的海岸線先天條件很不錯，7km長的優質沙灘和清澈海水，而且有物業定時清理沙灘，沙灘還是挺乾淨的。缺點是我試了下赤腳走路不太行，沙灘裏有很多紮腳的小貝殼，小朋友撿貝殼撿得很開心，但還是建議穿着沙灘鞋或者溯溪鞋。

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金町灣整個都是保利開發的房產項目，所以各種配套都很成熟。摩托艇、帆船、沙灘排球這些水上項目都有，還有給小朋友玩的沙灘樂園，想要打卡拍照的話也有風帆婚禮堂這個地標建築，金町灣是適合一站式度假的。

沿着海岸這一圈都是保利的樓盤，很多業主拿來做酒店式公寓。C位也是唯一的酒店汕尾保利希爾頓逸林，開業的時候我就來住過，掛逸林我覺得有點低了。

2. 紅海灣

紅海灣是汕尾東邊的一個半島，面積不小，還曾經被《中國國家地理》雜誌評選為「廣東十大最美海島」之一。我目測，紅海灣的確是要比金町灣的海水更藍一點的！

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比起金町灣，紅海灣的位置稍微偏一點，從市區出發大概30公里，打車70塊錢左右。汕尾市區到金町灣有普通公交，也有專線公交車前往，交通還是挺方便的。公交便宜但比較慢，大概要1個多小時的車程。如果打車過來，可以直接定位到海邊路，這裏有很多租借小電驢的店，本身也是玩紅海灣的起點。

紅海灣的景點分散，全程靠走有點太鐵人三項了，建議大家租個小電驢。

整個度假區裏還有好幾個小的景點，把我的路線推薦給大家：

海邊路—海上古堡／南海觀音—後澳玻璃海—海上公路—風車島，最後回到海邊路還車。



海上古堡和南海觀音是一起的，「古堡」其實就是一幢廢棄的老樓啦，主要就是打卡拍個照。

後澳玻璃海可以多停留一會兒，海灘沒什麼商業開發，但海水確實很乾淨，風景野生還挺好看的。

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海上公路連接風車島，有一座跨海大橋可以直達風車島，不用坐船，交通很方便。島上的沙灘可以趕海，有很多貝殼可以撿，另外就是看好時間，可以在島上看個海上日落。

紅海灣這裏還有一個冷門的海島龜齡島，去島上需要在「龜齡島渡口」坐船，船程30-50分鐘，優點是島上海水更藍、更美。這個島非常原生態，沒有酒店也沒有餐廳，通常是戶外發燒友上去露營的。要是嫌島上條件太艱苦，那就選風車島吧。

3. 沙舌尾

汕尾還有一個很特別地方叫沙舌尾，這是一條相當狹長的半島，長2km、寬只有100米，它就像舌頭一樣深入大海。這個半島同樣沒有什麼商業開發，景色相當原生態。

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去島上有陸路或者水路兩種方式，碼頭靠近最熱鬧的二馬路，所以通常會選擇水路。在「中山渡口」坐船，船票10元（人民幣，下同），船程只要10分鐘，而且每30分鐘就有一班船，非常便利。如果選陸路，就需要多開車30分鐘的樣子。

沙舌尾上是有居民的，本地人也會選擇坐船通勤、上下學。船上的10分鐘就是看海吹風的放空時間，適合放下手機，參悟一些「今日趕唔切，聽日先講」的人生哲學。

沙舌尾是人工修建的，主要是為了抵抗海浪對汕尾漁港的衝擊，起到一個緩衝的作用，所以島上的沙灘也是人造的，沙質挺不錯，很細還有超多貝殼。

西邊也有沙灘但是礁石更多，原來還有一個廢棄的燈塔可以拍照，現在樹長得太高也拍不成了。

沙舌尾同時還是汕尾看日落非常出名的觀景點，但是不巧，我去的時候天氣不好，只能給大家看網圖了。

汕尾除了看海，還有哪些景點？

雖然我覺得來海邊城市，就該放緩節奏，把大把時間浪費在海灘上。但如果你是個閒不住的個性，那麼汕尾還有幾個代表性的景點，我覺得可以作為補充行程。

汕尾是一個民間信仰繁盛的地方，尤其是在市中心區域，不說5步一廟吧，5分鐘一座廟絕對是有的。經常是天上這個神過節、改天那個佛慶生，我一連遇到好幾個粵劇團來慶賀，特別熱鬧。

1. 鳳山祖廟

逛汕尾老城可以從鳳山祖廟開始，南方沿海城市總少不了海上保護神媽祖的身影。汕尾有一大批漁民，最早就是從福建湄洲舉家搬遷來的，所以格外信奉媽祖。

鳳山祖廟景區不大，最醒目的就是一尊「民選之神」媽祖的巨大石像，祖廟的位置比較高，還可以一併俯瞰汕尾的城市風景和湖景。

2. 安美祖廟

穿過一堆大大小小的廟宇，距離鳳山祖廟步行距離大概10分鐘的安美祖廟也值得去一下。

這座古廟規模更小，但是建築很精緻，典型的兩廣地區的寺廟風格。本地人相當信奉這座媽祖廟，香火繚繞，隨緣還可以請平安福、求籤解簽。

另外一提，安美祖廟所在的三馬路，是汕尾舊城最有「百載商埠」特色的一條老路。因為三馬路靠着碼頭，從明清時期開始就一直是汕尾商業最集中的地方，現在還能看到臨街的房子有很明顯的西式風格裝飾的騎樓，還蠻有特色的。

3. 晨洲村

在吃這方面，汕尾和湛江的定位還真有點兒像，不僅有漁港，還是生蠔的優質產地。

汕尾的晨洲村是出了名的「中國蠔鄉」，它正好處在鹹淡水交匯的水域，是先天的養殖聖體，晨洲村已經有300多年養蠔歷史了。

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水塘裏密密麻麻全都是養蠔的漁網，村子裏的路都快用生蠔殼鋪成了。撈上岸之後，這些正宗晨洲蠔立刻被裝車送往粵B的各大飯館，身價能翻個好幾倍。

村子不大，逛起來20分鐘就能逛一圈了，房子上的壁畫還挺有意思的。

晨洲蠔被譽為「生蠔皇冠上的明珠」，村裏有很多大排檔，最大眾的吃法是蒜蓉烤，但最能體現晨洲蠔品質的肯定是生吃。

生蠔完全沒有腥味，入口是逃無可逃的鮮甜味，肉質肥嫩，來原產地可以直接把生蠔當飯吃！

晨洲村全年都能開蠔吃蠔，但夏天不是生蠔最好的季節，如果是真吃貨，可以等到冬天再來吃一趟。

汕尾去哪裏逛吃？

4年前的答案和2026年的答案是一樣的，必須是二馬路啊。這一條街全是大大小小的餐館，真吃貨可以直接從白天吃到晚上。啊對啊，私底下汕尾就是廣府、潮汕、客家美食都來的！

以二馬路為原點，還能拓展到邊上的大馬路和三馬路，而且鮮少有遊客店，踩雷率極低。來這一片區域吃過，你就會明白紅海灣和金町灣才不是汕尾真正的物價。

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汕尾海鮮非常出名，靠近鳳山祖廟的汕尾港是國家級中心漁港，每天兩波海鮮準時上岸。靠近金町灣還有個馬宮水產批發市場，但是據說說普通話或者潮汕話，有一定幾率被宰。保險起見，還是在市區找個海鮮大排檔吧。

看位置就知道汕尾這個地方吃飯標準絕對高，我們下次單獨再開一篇來嘮一嘮。

有時候旅行我更偏愛一些小城市，花個不太長的假期就可以暢遊，從身體到心裏感到滿足，還不會太累。汕尾不大，花個2、3天基本都能摸清了，珠三角的股東甚至一腳油門就到了。下次「看海清單」裏，可一定要記得加上汕尾呀~

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】