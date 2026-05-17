廣東多間知名酒店被揭黑幕：床單被套枕套毛巾水杯未「一客一換」

你平時住的酒店，床單、被套、枕套等布類用品會被及時更換嗎？很多人對此頗有疑慮。



下單時，平台寫着「一客一換」；入住時，床單平整、枕頭蓬鬆，看不出使用過的痕跡；躺上去，把臉埋進枕頭裏，聞着也沒有異味……實際情況究竟如何？酒店是否會對所有布類用品「一客一換」？

近日有記者暗訪廣東多個酒店，檢測出不少衛生安全問題。（翻攝自抖音@南方＋視頻）

廣東諸多酒店經暗訪 未落實「一客一換」硬性規定：

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近日，南方+記者輾轉多地暗訪調查發現，有的酒店入住後次日枕套、床單未換新，有的酒店未使用的浴巾、面巾則不予更換，還有的酒店水杯未清洗消毒……

「換客入住標記還在」，有酒店未落實「一客一換」

4月中旬，記者在惠州高新區採訪時，先預訂了城市便捷酒店（惠州仲愷高新區店）的標準間。入住酒店後，記者用螢光筆在床單、枕套、被套、浴巾、面巾上畫下星星符號，在水杯外圍畫上標記。房間内採取差異化操作：一號床自己睡，揉亂弄皺；二號床不躺不碰，保持原樣。浴巾一套使用後隨意擺放，一套原封不動。

螢光筆墨水爲水溶性、易清洗的透明液體，在布類用品、物品上畫標記後，在紫外線燈照射下會顯色，正常洗滌可徹底去除。若標記殘留，即證明未經過規範清洗。

次日退房後，另一組記者設法再次入住到前一天做過標記的房間。然而，當用紫外線燈驗證後卻發現，房間内的布類用品並未做到「一客一換」。

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再次進入房間裏，所有布類用品和潔具目測都很整潔，但在紫外線燈照射下，原本住過的一號床床單上，床單和被套已經更換，但是一號床枕套上卻仍有記者此前留下的標記。這意味着該床的枕套並未更換。

而在高新區的另一家酒店‌——麗楓酒店（惠州仲愷高新區店），記者用相同的方法調查發現，房間内的床上用品均已更換，但浴巾、臉巾等由於外觀沒有使用痕跡，因此標記仍在，並未更換。

除了布類用品外，杯具測評的結果也讓人意外。記者嘗試在杯口做下標記後將水杯放回原位，到次日，標記變淡但仍可見，這意味着水杯並未被嚴格更換、清洗。

4月下旬，在廣東雲浮城區的維也納國際酒店（雲浮世紀大道店），記者用相似的辦法調查發現，大床房上的四隻枕套被隨機換新，其中一間房間只換了一隻枕套，另一間房間則換了三隻枕套。被扣着、沒有使用痕跡的洗漱杯、茶杯等物品，疊放、未被打開的浴巾，都沒有被換新。

在這家酒店房間中，記者使用毛巾擦手時，未將毛巾取下來，而是直接擦拭，由於仍然掛在原位、僅留有輕微使用痕跡，次日也未被更換。

在另一家價格相對便宜的維也納智好（雲浮河口店），其中一間房中，床上的枕套、床單以及未使用的浴巾全部換新，有一條未使用的面巾則沒有更換，洗漱杯的標記還在；另一間房中，沒有使用痕跡的浴巾、面巾均未換，枕套則有三個換新，一個未換，漱口杯、茶杯均未換。

最匪夷所思的一幕發生在希爾頓歡朋酒店（廣州白雲機場北店）。記者次日發現，標間内的兩張床看起來都已換上了新床單，卻在住過的一號床上找到了本應在二號床上的標記，未住過的二號床上則完全找不到標記。這意味着，目測未使用的床單並未被回收清洗，而是直接鋪在了另一張床上。

在維也納酒店（廣州白雲機場航站樓店）内，記者第二天發現，自己居住過的一號床，床單上還有前一天的標記，但被子上的標記卻不見了。這意味着，前一位客人住過的床鋪，僅更換被套，未更換床單。

調查期間，記者以住客身份向多家酒店清潔人員詢問更換流程。得到的回答相差無幾：

我們都是『一客一換』，您放心。

記者再次電話聯繫到維也納酒店、麗楓酒店等前台，以極端情況詢問店員：「倘若這間房的布草（布類用品）看起來完全是客人沒動過的，例如訂房人乾脆沒有住，是否還會清洗更換？」對此，各酒店都給出了肯定的答覆：「只要訂出去的房子，清潔時就會全部更換消毒，經理也會檢查。」

在暗訪過程中，記者也發現，不少酒店仍會嚴格按照「一客一換」標準清潔客房。在佛山一家酒店，記者依照同樣的方法進行調查，第一晚對房間内所有布類用品均進行標記，且部分布類用品沒有使用痕跡，但次日換人選擇同一間房，房内布類用品標記全無，所有用品全部換新。

不換布類用品，藏着哪些健康風險？

布類用品不換，帶來的遠不止心理不適，更暗藏多重健康風險。

廣東藥科大學附屬第一醫院皮膚科副主任醫生宋燕平表示：「如果布草（布類用品）未換，像毛囊炎、皮膚癤腫等細菌感染，手足癬、皮癬、頭癬等真菌感染，都有可能以布草爲媒介，通過接觸傳染。」

2018年，曾有視頻博主曝光星級酒店衛生亂象，有媒體跟進挑選10家評分較高的快捷連鎖酒店進行實地調查。最後發現，10家酒店有4家細菌總數超標、5家檢測出大腸菌群、金黃色葡萄球菌和溶血性鏈球菌等緻病菌。

「一客一換」並非行業自發標準，而是白紙黑字寫進規範文件的硬性要求。

中國衛生部、商務部2007年印發的《住宿業衛生規範》明確規定，供顧客使用的公共用品用具應嚴格做到一客一換一消毒。禁止重複使用一次性用品用具。床上用品應做到一客一換，長住客一周至少更換一次。衛生間洗漱用品、杯具等，非一次性用品同樣須一客一消毒。

河南澤槿律師事務所主任付建認爲，酒店未落實「一客一換一消毒」，違反《住宿業衛生規範》等行政規定，將面臨警告、罰款乃至停業整頓等處罰，同時也侵犯了消費者的知情權和人身安全保障權。

河南澤槿律師事務所主任付建認爲，酒店未落實「一客一換一消毒」，違反《住宿業衛生規範》等行政規定，將面臨警告、罰款乃至停業整頓等處罰，同時也侵犯了消費者的知情權和人身安全保障權。（翻攝自抖音@南方＋視頻）

付建指出，若消費者因酒店衛生問題導緻健康受損的，有權要求酒店賠償醫療費、誤工費等實際損失。若酒店明知存在衛生隐患仍不整改，造成嚴重後果的，相關負責人還可能承擔刑事責任。

標準寫得很清楚，執行卻是另一回事。

記者查詢發現，近年來，全國多地衛生健康部門已對多家酒店未按規定清洗、消毒、保潔布類用品等行爲作出行政處罰。2024年6月，雲南楚雄頤和酒店管理有限公司因未按規定對提供給顧客使用的公共用品用具（布草）進行保潔，被楚雄市衛生健康局予以警告並罰款1500元人民幣。

廣東省委黨校法治廣東研究中心主任宋儒亮提出，隨着暑期旅遊旺季臨近，旅店應讓遊客吃得放心、玩得開心、住得安心。面對監管不嚴、流於形式的問題，必須改革攻堅。更要靠科技賦能，用客房清潔視頻留痕、洗滌全程可追溯等方式，把「一客一換」從口頭承諾變成可查可證的硬標準。

對於普通消費者而言，入住酒店時可進行自檢：摸一摸床單邊角是否有毛糙感，看一看枕套折疊痕跡是否規整，必要時可用濕巾擦拭床單表面觀察是否有洗滌劑殘留。發現入住酒店的床單、枕套、毛巾等布類用品疑似未更換時，普通消費者如何依法維權呢？

付建指出，首先是現場取證，這也是最關鍵的一步。消費者入住時可自行查看床單、被套有無折痕、毛髮，杯具有無水漬和污漬，發現異常應拍照、錄像保存證據。如果與酒店協商無果，可以向市場監管部門、衛生健康部門或12345政務服務熱線求助。