台工程師玩室內衝浪感染「食腦蟲」死亡　求償業者300萬竟失敗

新北市1位田姓女工程師2023年到「浪極光」體驗室內衝浪後幾天，因感染「福氏阿米巴原蟲」引發急性腦膜炎身亡，田女父母主張業者管理水質不當釀禍，提告求償逾新台幣1400萬元（約合港幣346萬）。



該業者抗辯衛生主管機關事後抽驗池水無阿米巴原蟲，也沒有其他顧客感染，新北地院審結，認為難以證明田女感染來源，判業者免賠，可上訴。



台媒報道，任職廣達電腦公司工程師與副理的38歲田女，2023年7月21日到新北市「浪極光」水上遊樂場體驗室內衝浪，數度落水，同月26日起頭痛不止，2天後發燒急診、隔天住院，同月30日病危轉入加護病房，雖做腦室外引流手術急救，8月1日仍因急性腦膜炎合併急性心肌炎不治。

全台唯一室內衝浪俱樂部「浪極光」（翻攝浪極光臉書）

感染福氏阿米巴原蟲發病致死率達99%

據了解，田女死因是感染「福氏阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri），又稱食腦蟲，這種單細胞寄生蟲常見於溫暖淡水環境或含氯量不足的人工水域，也存在於土壤中，人類會經由鼻子吸入感染，沿著嗅覺神經進入大腦，引發罕見但致命的原發性阿米巴腦膜腦炎 (PAM)，主要症狀是劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐，進程迅速，致死率高達99%。喝下受污染的水不會被感染，也不會人傳人感染潛伏期為1到7天。

田女父母氣憤表示，業者打廣告標榜全台唯一室內衝浪俱樂部、卻沒盡義務保護消費者，他們均已年屆7旬，痛失含辛茹苦栽培成人、孝順同住且有大好前程的女兒，至今仍走不出悲傷陰影，要求業者與公司連帶支付醫藥費、喪葬費、精神慰撫與3倍懲罰性賠償共新台幣1400多萬元。

人類感染「食腦蟲」示意圖。（視覺中國）

田女父母主張，女兒死前1個月內僅到「浪極光」玩水，新北市府衛生局事後稽查「浪極光」池水，餘氯濃度未達可抑制病菌與阿米巴原蟲生長的1ppm到3ppm標準，也欠缺清潔與檢測紀錄，代表業者疏忽管理場館水質，害他們女兒嗆水感染致命寄生蟲枉死。

「浪極光」事發場館已停業，業者表示，田女父母提告過失致死刑案，均不起訴確定，檢方查明場館每天營業時間不間斷過濾水質、自動加氯，衛生福利部疾病管制署抽檢場館，僅在地下室機房1處低窪處，驗出水中有阿米巴原蟲陽性反應，代表田女玩水的衝浪區水質無虞。

業者辯稱：場館內戲水的百餘位顧客無問題，在家洗澡風險更高

業者表示田女何其不幸，場館也遭打擊停業，但堅稱田女不是個人體質或運氣好壞，而是當時場館戲水區真的沒有阿米巴原蟲，且田女父母投資與存款足以維持生活，並有2名子女奉養，請求免賠或減少賠償金額。

業者認為，無法證明田女在場館內感染「福氏阿米巴原蟲」，同時間在場館內戲水的百餘位顧客，也沒出現同樣狀況，況且場館池水使用自來水，衛生局稽查驗出的餘氯濃度，仍高於一般住家用的自來水，「論感染可能途徑，田女在家洗澡風險應該較高吧！」

法官則稱，無法證明田女在「浪極光」感染福氏阿米巴原蟲，田女父母雖另案一審告贏保險公司、獲判賠傷害保險暨健康保險理賠新台幣200萬元，但該案爭點為田女感染福氏阿米巴原蟲，是「自身疾病」或「意外事故」致死，與本案不同、不能援引，據此判業者與「浪極光」公司免賠，全案還可上訴。