有片！市集炸雞飯驚見雞翼有活蛆蟲蠕動　食客嚇壞　嘔心畫面瘋傳

炸雞竟有活蛆蟲？這畫面也實在太嘔心了吧？馬來西亞有女子光顧當地市集，從攤檔買來炸雞飯讓兒子做晚餐，詎料兒子大喊「有蟲」，結果發現炸雞翼的雞皮下有多條生猛蛆蟲在蠕動，畫面十分震撼。女子當場拍片，其後在網上公開片段，並怒斥檔販為賺快錢懶理食物衝生。



炸雞翼表面看似正常。（TikTok@naziana_nazeri）

馬來西亞傳媒《Kosmo》及《詩華日報》報道，當地女子娜芝伊（Naziee）在網上大呻，她原想支持當地攤販，不煮飯買外賣回家。她在霹靂州太平市再納花園（Taman Jana）的齋戒月市集買炸雞飯，回家享用時發現炸雞內藏「生猛蛆蟲」，一團白色的蟲子極惡心。

雞肉中間見多條乳白色蛆蟲蠕動爬行

據其上傳到TikTok的影片所見，她翻開了炸雞翼中翼部份，只見雞肉中間有多條乳白色的蛆蟲在蠕動，更在雞肉之間爬來爬去，她又展示了雞肉的飯盒及其他外賣，現場傳出孩子哭喊聲。

炸雞翼表面看上去似正常，但翻開中翼部分有滿滿的蛆蟲。（TikTok@naziana_nazeri）

買給兒子吃 幸好及時發現

娜芝伊形容「健康的蚶蟲正翩翩起舞」，她表示該份炸雞飯是買給兒子的，幸好兒子還未吃下炸雞，而且在打開盒不久就告訴她有蟲。娜芝伊不滿檔主只為賺快錢而忽視食物衛生，原本一家人打算開心享用「開齋飯」，結果不敢繼續吃攤檔食物，還好有朋友伸出援手，馬上送來飯菜解決了晚餐問題。娜芝伊在市集內使用了二維碼（QR Code）付款，保留了購買證據。

蛆蟲在雞肉上蠕動及爬行。（TikTok@naziana_nazeri）

網民呼籲衛生部門監管市集衛生

當地網民紛紛要求衛生部門加強監管齋戒月市集的食物衛生，有留言質疑部分檔主為不當牟利，將前一天賣剩食物重新包裝當新鮮，更有網民分享，曾和家人在黎明前買炸雞當作「封齋飯」，表面看起來「熱辣辣」很美味，吃到一半發現骨頭附近滿是蛆蟲，當場嘔吐。

齋戒月是伊斯蘭曆第9個月，穆斯林在日出至日落之間不可飲食，黎明前吃「封齋飯」，日落後吃「開齋飯」。