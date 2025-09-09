港鐵驚現巨型怪蟲！女乘客被咬腫脹　網民認出恐怖真身：立即求醫

【防蟲】乘坐港鐵要小心留意四周。有港女於網上滅蟲關注組發相發文，指乘搭港鐵屯馬綫列車時，被1隻巨型深色怪蟲咬到手腕，皮膚瞬間腫脹，擔心下向網民求助。



帖文引來網民熱議，有人驚呼可怕，「好恐怖」、「好驚」。也有大批網民認出怪蟲「恐怖真身」，直呼「大鑊」，「呢隻嘢千祈千祈千祈唔可以帶返屋企，真係會超級麻煩」、「帶咗返屋企就大災難」，更提醒港女求醫，「快啲去睇醫生」、「好大隻喎，快啲消毒搽藥膏，好毒下」。港女回覆時亦直言「而家好驚」。



港女指乘搭港鐵屯馬綫列車時，被1隻巨型深色怪蟲咬到手腕，皮膚瞬間腫脹，擔心下向網民求助。（資料圖片）

乘搭港鐵見到這種蟲要小心！有港女於9月6日在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發相發文，指乘搭港鐵屯馬線列車時，被1隻巨型深色怪蟲咬到，擔心是否「木虱」（臭蟲，俗稱「床蝨」或「木蝨」），「啱啱坐車俾呢隻嘢咬，佢唔會係木蝨阿可？佢冇成排線咁咬」。

港鐵現巨型怪蟲 女乘客被咬紅腫

從相片見到，樓主的右手手腕皮膚被咬到腫脹，紙巾上有被拍死旳怪蟲，並有血漬。

網民認出是木虱／床虱：帶返屋企就大災難

大部份網民看過相片都認出是「木虱／床虱」，驚呼可怕，「好恐怖」、「好驚」，「咁大隻嘅？」、「床蝨，1隻已經可以生成竇，如果帶咗返屋企你就有排煩」、「呢隻嘢千祈千祈千祈唔可以帶返屋企，真係會超級麻煩」、「帶咗返屋企就大災難」、「好恐怖，之前我屋企都有，搞咗好耐先消失」、「應該係有乘客家中有床蝨，帶埋佢坐地鐵，地鐵車廂應該好難藏床蝨」、「快啲報畀MTR，佢哋會去車廂滅蝨！」。

建議滾水浸衣服及立即求醫

也有不少網民教樓主應對木虱方法，又提醒求醫，「回家用滾水浸下衣服和沖涼先好上床」、「快啲去睇醫生」、「好大隻喎，快啲消毒搽藥膏，好毒下」、「搭車時記得唔好顧住玩手機，最近幾次出街搭車都見到有人身上有木蝨，即時彈開」。

樓主回覆網民時直言「好驚」，「而家好驚，係咁搵都只係見到1隻，一帶返屋就真係死硬」。她透露其家之前也受木虱困擾，沒想到再迎來噩夢，「之前屋企已經試過，搞咗年幾好難得真係冇晒，而家出個街又中招，之前都有用煙、粉，仲有高溫蒸氣噴，但係明明搵咗個竇出嚟殺咗一大班，始終都係有，直到前幾年冬天特別凍，佢哋就真係1次過一鋪清冇再出現過」。

港鐵：會定期在列車滅蟲

港鐵回覆《香港01》表示，致力為乘客提供清潔舒適乘車環境，除了每晚會清潔列車外，亦會定期在列車進行滅蟲及深層清潔工作。港鐵指，屯馬綫近日沒有收到乘客反映上述事件，然而職員會多加留意，如乘客發現相關情況，可即時通知職員以便作出適切跟進。

衞生防護中心：如嚴重過敏需入院治療

根據衞生署衞生防護中心，「臭蟲（木虱／床虱）」是只會吸食温血動物血液維生的細小寄生昆蟲，現時沒有證據顯示臭蟲會傳播疾病。中心指出，被臭蟲叮咬，咬痕通常出現在睡覺時外露的身體部位（例如臉部、頸部、手臂和手），有些人可能需要長達 14 天才能形成咬痕；每個人對叮咬反應不同，從無明顯徵狀到出現小紅疹，嚴重的可引致過敏反應；過敏症狀包括咬痕擴大和咬痕疼痛腫脹；咬痕可能會引起痕癢，過度搔抓會增加繼發性皮膚感染機會。

如何治理臭蟲／木虱／床虱叮咬？

中心補充，臭蟲叮咬通常會在1到2星期內消失。個人應避免抓傷叮咬處並保持受影響部位清潔，症狀治療可緩解不適；如症狀持續或轉差，可向醫生求診；對叮咬有嚴重過敏反應的患者，有可能需要入院接受支援治療。

發現臭蟲／木虱／床虱迹象應如何處理？

如果不幸發現臭蟲迹象，衞生防護中心有5點建議：

1）有臭蟲的毛氈及寢具須用熱水（攝氏60度）洗滌，並在陽光下曬乾或以高温整熨

2）不能以高温處理的物品，可放於膠袋內密封，再置於冰箱（攝氏零下 18 度）24小時

3）直接把熱空氣或熱蒸汽噴入發現臭蟲裂縫和罅隙

4）於發現臭蟲處如家俱，牆壁或地面之隙縫噴灑具有殘留性的除害劑

5）如有需要，請聘用專業滅蟲公司提供防治臭蟲服務

