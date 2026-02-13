有片｜四川「米粉」結婚搖來200輛SU7塞爆街道　雷軍遠程送上祝福

2月10日，四川達州開江縣一位小米「鐵粉」舉辦婚禮，現場來了200多輛小米汽車組成接親車隊，場面震撼。小米集團總裁雷軍在當晚的直播中為兩位新人送上祝福。



婚禮當天200多輛小米汽車到場。（開江融媒）

婚禮當天200多輛小米汽車到場，擺了150桌左右的酒席。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

婚禮的主人公「竣哥」是十四年的「老米粉」，在小米消費超過500萬（人民幣，下同）。其家裏和經營的江城御景酒店使用的電器均為全套小米產品，目前擁有5台小米汽車。

竣哥在抖音發佈影片稱自己將在2月10日結婚，想組一支「小米車隊」。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

2月初，竣哥在抖音發佈一條影片，稱自己將在2月10日結婚，想組一支「小米車隊」，邀請全國的小米車主前往四川達州參加他的婚禮。他在影片中介紹，前100位到達的小米車主可免費入住小米酒店，同時，他為車主提供免費充電。這則預熱影片迅速擴散，川渝乃至外省的小米車主紛紛響應，報名人數遠超預期。

竣哥邀請小米汽車官方保障團隊來解決售後問題。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

此後幾天，竣哥在抖音發佈自己為這場婚禮做的準備，包括邀請小米汽車官方保障團隊來解決售後問題、設立小米車主簽到牆、安裝路燈、清理河道等。網民評論：「結個婚把村莊都更新了」。

婚禮當天擺了150桌左右的酒席。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

婚禮當天舉辦的篝火晚會。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

《極目新聞》報道，2月10日婚禮當天，有200多輛小米汽車（包括SU7、Ultra等車型）組成浩浩蕩蕩的接親車隊到達達州市開江縣。竣哥的父親劉先生稱，原本準備的伴手禮、酒席全都不夠。除了自家酒店，又另外找酒店定了100多間房間，酒席也從五六十桌增加到150桌左右。婚禮結束兩天後，他們還在「打掃戰場」。

根據劉先生初步估算，招待前來祝賀的車主們合計花費可能有二三十萬元，但他表示「非常震撼」，婚禮當天為了保障秩序和交通，當地交警和文旅部門還特地前來幫助。

最靚小米車隊成都代表團發來祝福。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

雷軍在微博向這對新人送上祝福。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

雷軍在直播間向這對新人送上祝福。（抖音@竣哥2月10號結婚直播）

2月10日當晚，雷軍在直播中提到，有網民告知他當天有一場婚禮集結了超過200輛小米車，車隊場面浩大。雷軍和小米汽車副總裁李肖爽在直播間向這對新人送上祝福。這場婚禮得到了網民大量點讚和祝福，有網民在竣哥的抖音下評論：「竣哥能不能再結一次，這次沒去成」、「這是我目前見過最有趣，最好的婚禮了」。