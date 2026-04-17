尿頻｜明明無尿意都去廁所？醫生警告「去咗先」恐導致膀胱過動

每次出門、準備開重要會議，或者臨瞓前，明明沒有什麼尿意，但腦海總會閃過一個念頭：「不如去個廁所先啦，以防萬一。」如果你對這種情境感到似曾相識，甚至已經習以為常，那就要留意了。最近有醫生發出警告，這種看似未雨綢繆的習慣，隨時是你頻尿、夜尿增多的元兇。



根據外媒報道，在英國經常活躍於大眾視野的國民保健署醫生 Dr. Amir Khan 指出，不少人為了避免出門在外找不到洗手間，或者不想半夜急尿「扎醒」，都會習慣性地擠出那一點點尿液。他在診所見過太多這類病人，並直指這其實正在「教壞」你的膀胱。

膀胱就像汽車防盜器 愈亂響愈敏感

Dr. Khan 解釋，我們的膀胱是一塊肌肉，它會和神經系統合作，當尿液累積到大約 300 至 500 毫升時，才會向大腦發出「我要排尿」的訊號。

如果你每次都在尿量很少的時候去清空它，久而久之，膀胱與大腦之間的神經迴路就會被重新訓練。膀胱會逐漸習慣在低容量時就被排空。Dr. Khan用了一個相當貼切的比喻：「這就像一部防盜系統變得太敏感的汽車。起初遇到真正的威脅才會響，後來連一陣風吹過、或者有人行過都會狂響。你的膀胱也是這樣，明明沒裝滿，卻不斷向大腦發出緊急訊號。」

這正正解釋了為何有些人後來會發展出膀胱過動、急尿，甚至尿失禁的問題，半夜更會被微弱的尿意叫醒。

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醫生幽默拆解「骨盆底肌訓練」

要解決這個困擾，關鍵在於重新訓練膀胱，把那個過度敏感的「警報器」調校回正常水平。Dr. Khan 建議大家戒掉「以防萬一」的排尿習慣，盡量將去洗手間的間隔拉長至三到四個小時。當那種突然其來的強烈尿意襲來時，先不要急著衝去廁所，試試停低手邊動作、深呼吸，讓這陣急迫感自行消退，告訴膀胱「這不是緊急情況」。

當然，日常減少攝取咖啡因，以及避免睡前大量飲水也是基本功。不過，醫生最推崇的其實是骨盆底肌運動（即凱格爾運動）。為了讓大眾更容易掌握這組肌肉的發力位置，Dr. Khan 用了一個非常惹笑的日常情境來解說：

「想像一下你正在去廁所，去到一半，門鐘突然響起，原來是你等了很久的網購包裹送到了！你絕對不能錯過，所以必須硬生生『忍住』衝去開門。這時候你用力憋住的，就是前方的骨盆底肌。

接著再想像，你平時搭升降機的時候，升降機門一打開，碰巧遇到公司老闆行入來，而你偏偏此刻極度想放屁。為了顧及形象，你必須出盡九牛二虎之力把屁憋回去，同時還要繼續忍住剛剛那一半的尿。這種『前後夾擊』齊齊發力的狀態，就是正確收縮前後骨盆底肌的感覺了！」

給自己多一點時間

這種膀胱重塑訓練並非一朝一夕就能見效。一般來說，大部份人堅持兩到四個星期後會開始感覺到些微改善，但要徹底重新訓練膀胱，通常需要六到十二個星期的時間。如果調整生活習慣後依然備受尿頻困擾，建議還是及早尋求醫生協助，透過排尿日記或超聲波作進一步檢查。

▼5招避免膀胱過動症（點擊下圖看清👇👇👇）

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