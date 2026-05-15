短劇男星王譯磊開機前玩失蹤　劇組慘蝕巨款　監製斥人在做天在看

男星王譯磊日前因臨時缺席新戲《殺死那個春夜》拍攝，遭劇組怒控「放鴿子」造成巨額損失。雖然王譯磊隨後回應「沒收到定金、沒簽合約、劇本太晚交」，還在直播時坦言受憂鬱症與生理痛楚折磨，宣布「無限期停工」，但事件並未就此平息，製作人隨即發布長文反擊。



《殺死那個春夜》劇組日前發出公開聲明控訴王譯磊「放鴿子」，表示雙方早在4月27日敲定合作，且於5月9日交付完整劇本，不料原定隔天（5月10日）要飛往橫店進組的王譯磊，竟在航班起飛前2小時臨時變卦，以「劇本不滿意」為由拒絕登機，導致劇組全體人員被迫滯留。

劇組指出，這次突發狀況迫使片方連夜找來男星一航救場，開機時間延後2天，每日造成的直接經濟損失超過10萬人民幣。消息一出，隨即引發網友熱議，甚至有網友翻出舊帳，指出王譯磊過去在《通天迷霧》、《你是我的小美好》等劇中，都曾傳出因故缺席由其他演員救場的黑歷史，被貼上「落跑專業戶」的標籤。

王譯磊（微博@王譯磊阿）

對此，王譯磊方一度透過非公開管道解釋，強調始終秉持「確認劇本才簽約」的原則，但直到開機前都未收到合格版本，最終是與片方協商後決定更換演員，並承諾將為已經趕往橫店的粉絲報銷交通與住宿費，試圖平息眾怒。

5月13日，王譯磊再於直播中回應此事，同時坦言自己在2025年9月就已確診憂鬱症。他表示，除了心理疾病，更伴隨著嚴重的生理症狀（如頸椎錯位引發劇痛），並在鏡頭前出示醫療報告佐證。王譯磊向劇組及女主角鄧靈樞致歉，同時宣布：

將無限期停工專注治療。

但製作人顯然並不買帳，針對王譯磊直播所言，再列時間軸說明過程。

製作人詳述過程，表示雙方於4月27日初步確定合作，片方也明確告知5月5日會交付全本。到了4月30日，片方主動要求簽合約並支付定金，王譯磊方卻以「公司沒弄好」為由表示可以後續補簽，更曾親口承諾「絕不會放鴿子」。

製作人更爆料，王譯磊方在5月8日已自行購買機票並將行程發給劇組。沒想到5月10日當天下午，王方卻在電話溝通中表示「趕不上飛機」，甚至提出延期或補拍的要求，絲毫未考量劇組人員與女主鄧靈樞皆已進組的實際損失。製片人表示，為了彌補空缺，劇組連夜找男主角直到凌晨三點，直言：

被耽誤的工作人員和女主，你們是否在意過？

最後，製作人以「做人做事，人在做，天在看」作為結語，雖最後客氣祝其早日康復，但強硬的立場顯然讓事件爭議難因王譯磊宣布停工而平息。

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