牙刷放馬桶旁邊、洗澡水溫過高　醫生警告8個日常壞習慣危害健康

每天洗澡、刷牙、上廁所，看似再正常不過的日常，其實可能藏著健康風險。



台灣胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，浴室是一個高濕、高菌、容易交叉污染的環境，若習慣不當，可能讓皮膚問題、感染甚至慢性不適悄悄找上門。

醫生警告8個日常壞習慣影響健康👇👇👇

浴室暗藏健康風險，醫揭8個日常壞習慣（AI生成圖片；01製圖）

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你以為浴室很乾淨？其實是最容易忽略的風險場景

很多人把健康重點放在飲食與運動，但臨床上更常見的問題，往往藏在日常生活細節中。例如有人每天刷牙，卻把牙刷放在馬桶旁；有人愛乾淨，卻一條毛巾用一整週；也有人天天洗熱水澡，皮膚卻越來越乾癢。

這些看似微不足道的習慣，其實是長期累積的健康風險。黃軒指出，問題不在單一次接觸，而是在反覆暴露下，逐漸影響皮膚狀況與感染風險。

浴室是細菌溫床！8個習慣你中了幾個

1. 沖馬桶不蓋蓋

沖水時會產生水霧，可能將病菌帶到空氣中並附著在周圍物品。建議沖水前先蓋上馬桶蓋，並定期清潔。

2. 牙刷放在潮濕環境

牙刷若靠近馬桶或長期潮濕，容易接觸到水霧與微生物。建議保持距離、放在通風處，並定期更換。

3. 毛巾用太久

濕熱環境容易讓毛巾孳生細菌與黴菌。建議每2～3天更換一次，並完全晾乾。

4. 水溫過高、洗太久

過熱或長時間洗澡會破壞皮膚保護層，造成乾癢。建議水溫控制在37～40°C，時間約10～15分鐘。

5. 洗手時間太短

洗手若不到20秒，無法有效清除大部分病菌。建議掌心、手背、指縫、指尖都要確實清潔。

6. 沐浴球長期潮濕

潮濕的沐浴球容易成為黴菌與細菌滋生的溫床。使用後徹底晾乾，每3～4週更換。

7. 共用肥皂

雖然肥皂本身不易滋生細菌，但共用仍可能傳播皮膚微生物。建議若有傷口或感染，應使用個人清潔用品。

8. 久坐馬桶滑手機

長時間坐在馬桶上，會增加肛門壓力，提高痔瘡風險。建議排便時間控制在5分鐘內，避免滑手機。

健康不是做很多，而是把每天的事做對

很多健康問題，並非來自一次性的傷害，而是日復一日的累積。從牙刷擺放、毛巾乾濕，到洗手時間與水溫控制，這些細節都在影響身體。健康是把每天已經在做的事做對。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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