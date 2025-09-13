海底撈「鍋底內小便」判決出爐！兩少年及其父母要賠220萬元

17歲唐姓、吳姓少年今年2月在上海一間海底撈用餐時，竟先後跳到桌上朝滾燙的火鍋尿尿，事後還將影片上傳網路，引發社會譁然，海底撈事後也2人及2人的父母提告求償。



上海黃浦人民法院一審判處唐、吳及2人的父母須賠償220萬元人民幣。

綜合內媒報道，唐姓、吳姓少年今年2月24日在上海一間海底撈的包廂內用餐，先後跳到桌上朝火鍋尿尿並互拍影片，吳男多天後將影片PO上網路，立刻引發網友瘋狂轉貼並留言撻伐。

海底撈事後也發布道歉聲明，表示已將店內所有鍋具、餐具銷毀換新，且進行深度消毒，但由於事件已隔了12天，預估期間已有超過4000組客人到店消費，可能有使用到被少年尿過的鍋子用餐，承諾給予這些潛在的受害者們10倍賠償，同時也宣布將向唐、吳及2人的父母提告求償。

上海黃浦人民法院審理後，12日判處唐姓少年、吳姓少年及2人的父母共6人須在指定報刊上登文道歉，同時須賠償海底撈餐具損失費、清潔費13萬人民幣、經營及商譽損失費200萬人民幣，以及維權費用7萬人民幣，總計須賠償220萬人民幣。

