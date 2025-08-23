女生玩抖音驚見「另一個自己」！經DNA比對確認為失散30年生母

浙江溫州一名女子偶然在短影音平台上，意外發現一位容貌與自己極為相似的女性，彷彿「另一個自己」。她於是向警方求助，經DNA比對後確認是失散30年的親生母親，上演了一場科技時代的尋親奇蹟。



據《溫州晚報》報道，事發於溫州甌海。32歲嚴姓女子從小被領養，雖然生活幸福，但始終懷着尋找親生父母的心願。今年6月3日她前往甌海區公安分局澤雅派出所，表示在抖音看到一段尋親影片，影片中徐姓女士的容貌與自己很相似，這讓她產生強烈預感，認為對方可能是自己的生母。

派出所接獲求助後，立即採集其DNA樣本，並與江西當地警方合作核實相關資訊。經DNA比對，最終確認徐女士與嚴女確實是親生母女的關係。

嚴女與親生母親徐女士重逢。（微博 / @羊城晚報）

徐女士表示，30年前因家庭經濟困難，不得不將年幼的小女兒寄養他處，未料從此失去聯繫。這些年來，她一直很後悔，全家人從未放棄尋找，即使多次DNA比對失敗仍堅持不懈。自2022年6月起，徐女士開始在抖音發佈尋親資訊，並協助轉發其他尋人影片，希望借助網絡力量找到女兒。

得知比對成功的消息，徐女士一家從江西連夜出發前往溫州。母女重逢瞬間，兩人相視而泣。嚴女分享，她已結婚並育有孩子，養父母多年來對她視如己出，幾年前她曾悄悄打聽過自己的身世，但怕養父母知道後傷心，便不敢堅持，這次機緣巧合找到親生父母，「也算給了自己的人生一個交代」。

她表示，已把尋親成功的事告訴養父母，出乎她意料的是，養父母都支持她的行為，且為她感到高興。

