內地女童失蹤7天　父母與警方全城尋人不獲　最後竟在這裡找到她

中國安徽阜陽一名13歲符姓女孩於10月18日下午失蹤，父母和警方在附近街道和學校搜尋都找不到女兒蹤影，擔心她遭遇不測。



未料在第七天，有親戚提議去女孩祖母家查看，終於發現女孩。原來她躲進堆滿雜物的空房角落，一直在玩手機，連奶奶也沒發現孫女躲在那裡。

綜合陸媒報導，符姓女孩平日喜歡玩手機遊戲，但每次都玩到很晚，導致睡眠不足，影響學習。家長擔心她學習成績退步，就把手機沒收，未料女孩竟偷偷把手機和充電器拿走，跑到奶奶家躲了7天，期間都在玩手機。

女孩躲老屋角落 祖母不在才跑出來覓食

據悉，祖母平時每天吃完飯就會出門，女孩趁著祖母不在家時才出來找東西吃，因此並沒有挨餓，卻讓家人著急不已。目前女孩已回學校上課，媽媽也在手機上安裝app來控制女孩玩手機的時間。爸爸則坦言，先前處理女孩玩手機的態度太過粗暴，之後會好好與孩子溝通。導師也表示，之後會多關注女孩的作息，避免她再出現課堂睡覺的情形。

此事也讓符祖母的老屋成為全村話題，親戚認為孩子選擇的藏身地點很聰明，但過程的確讓人頭痛。警方另提醒，發生這種事時父母很容易慌張，以為小孩遭遇不測，但事實上透過手機定位，三小時內便能鎖定位置。

