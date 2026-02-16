甲狀腺、乳腺和肺結節3散結方　中醫教1個動作自測｜附禁忌人群

有朋友給小編發來提問：甲狀腺結節不宜吃的食物是甚麼？

專家表示，甲狀腺結節患者碘的攝入量要均衡，過於寒涼的食物也不宜常吃。你的體檢報告上出現過「結節」的字樣嗎？比如肺結節、甲狀腺結節等，除了吃藥、複查甚至手術外，結節患者還要關注日常飲食，還有3大常見結節散結方，快收藏。

本文審核專家：上海市中醫醫院腫瘤五科朱為康主任醫師



這些食物可能是結節的「催化劑」

中醫解讀：從中醫角度來講，身體裏新長出來的東西與原來的東西不一樣一般會認為是「結」，比如胃腸息肉、血管斑塊、火癤子。還有一些是無形的積聚，比如胃腸脹氣。

中醫認為，體內痰濕和瘀血相互作用，容易變成結節、囊腫等各樣包塊。

西醫解讀：從西醫角度來講，乳腺結節、甲狀腺結節、肺結節等屬於「結」的範疇。

乳腺、甲狀腺和肺結節3款散結方（01製圖）

+ 13

甲狀腺結節：碘的攝入量要均衡

很多研究觀察認為：碘的過多攝入、或者碘攝入不足，都可能不利於甲狀腺結節的控制。因此，平時碘的攝入量要均衡。

另外，從中醫理論來講，甲狀腺結節屬於痰凝血瘀的情況，因此過於寒涼的食物也不宜常吃。另外，從中醫理論來講，甲狀腺結節屬於痰凝血瘀的情況，因此過於寒涼的食物也不宜常吃。另外，從中醫理論來講，甲狀腺結節屬於痰凝血瘀的情況，因此過於寒涼的食物也不宜常吃。

如果甲狀腺結節合併甲亢：

控制碘的攝入，不能吃富含碘的食物，例如紫菜、海帶等海產品和加碘鹽。

過多碘攝入可能不利於甲狀腺結節的控制，因此可以適當減少海產品的攝入。

建議食用無碘鹽，堅持低碘飲食，煙、酒、咖啡、濃茶等刺激性的飲食一定要忌吃。

注意：如果患有甲狀腺結節，儘量少吃胡蘿蔔、捲心菜，因為它或多或少會影響到甲狀腺結節



肺結節：少吃3類食物

1. 刺激性食物

辣椒、剁椒、炸雞、油餅、醬料等屬於刺激性較強的食物，容易導致胃腸道不適和消化不良。肺結節患者應儘量避免或者減少食用。

2. 高鹽分食物

高鹽分食物攝入後可能導致體內水分滯留，增加體內液體負荷，對於肺結節患者而言並不利於身體康復。因此，要注意減少攝入含鹽量高的食物，如鹹菜、醃肉、鹹鴨蛋等。

3. 刺激性飲料

咖啡因和刺激性飲料如濃茶、可樂等，可以刺激中樞神經系統，增加肺結節患者的焦慮感。所以，生活中需注意限制飲用量。

乳腺結節：控制動物蛋白質攝入乳腺結節：控制動物蛋白質攝入

脂肪攝入過多，可影響卵巢的內分泌，加劇雌激素對乳腺上皮細胞的刺激。要控制動物蛋白質攝入，以免雌激素生成過多，造成乳腺病變。

相關文章：甲狀腺癌｜吞嚥困難、久咳不愈皆為前兆！適量補碘4方法預防👇👇👇

+ 8

應對3大常見結節 試試這3款散結方

1. 甲狀腺結節散結方

身體裏毒素、垃圾堆積的產物。比如過度運動、熬夜、不良飲食、不良情緒，影響了身體裏的氣血運行、加重了身體負擔，使氣機不暢，毒素、垃圾無法排出體外，可能就會使甲狀腺結節發生。

散結方功效：

祛痰濕、疏肝解鬱、散結。適合甲狀腺結節人群飲用，也可以用於預防甲狀腺結節發生。

製作方法：

蒼朮、貓爪草、玫瑰花，各取1～3克，用熱水沖泡飲用。

禁忌人群：

大便乾燥人群、月經量比較大的女性、有出血傾向的人群不宜飲用。

2. 肺結節散結方

肺結節的發生，與脾胃功能弱有一定關係。如果把肺比喻為樹，那麼脾胃就是泥土，如果脾胃功能不好，肺就得不到充足營養，進而出現問題。

脾胃功能較弱的人，不適合食用大量粗糧與寒涼性質的水果，比如西瓜、士多啤梨、獼猴桃、雪花梨、甘蔗等。

散結方功效：

舒緩不良情緒、補肺氣、散結。適合肺結節人群飲用，也可以用於預防肺結節發生。

製作方法：

百合、黨參、金蕎麥，各取1～3克，用熱水沖泡飲用。

禁忌人群：

脾胃功能異常，經常胃腸脹氣的人群不宜飲用。

相關新聞：肺癌｜手指端肥腫半年後肺癌離世！失聲杵狀指你未必知6個症狀

+ 9

3. 乳腺結節散結方

乳腺疾病的發生與不良情緒有一定關係。肝鬱氣滯、氣血運行不暢，容易導致乳腺結節發生。

散結方功效：

疏肝、散結、改善不良情緒，適合乳腺結節人群飲用，也可以用於預防乳腺結節發生。

製作方法：

橘葉、玫瑰花、生麥芽，各取1～3克，用熱水沖泡飲用。

禁忌人群：

月經量比較大的女性、有出血傾向的人群不宜飲用。

注意：

以上三款散結方可以合用，但這樣量會比較大，不適合泡茶飲，煮開後飲會更合適些。

以上三款散結方，對於已經患有結節的人群，建議在醫生指導下飲用，飲用周期根據個人體質和結節發展情況而定。並且，這三款散結方，只能起到輔助散結作用，不能僅依靠其治療結節。

除了飲食 日常還要注意3件事

1. 定期體檢

良性結節只需定期隨診觀察即可，每3～6個月複診一次，觀察有無明顯長大、周邊形態變化、表面是否光滑、薄膜是否完整、是否有鈣化情況。

2. 自檢

自我感覺：

一般來說，疼痛的結節良性可能性大；不痛不癢，出問題概率比較高。

皮膚結節不同，如果結節在皮下，不紅不腫不疼，一般是良性的；而腿上紅色、疼的結節，或者結節出現破潰要就醫。

增長速度：

通常良性結節生長速度慢，而惡性結節長得很快。

一個動作自測甲狀腺健康

對着鏡子，用大拇指放在氣管左側，食指、中指、無名指壓住氣管右側做吞嚥動作。如果感到裏面有包塊，隨着吞嚥動作上下活動，那麼甲狀腺可能出現了問題。

3. 自律

直接消散結節的果蔬是不存在的，想要預防或控制結節生長，飲食是一方面，更重要的是保持心情愉悦、生活規律。

經常熬夜、缺乏運動、飲食習慣不良、經常生氣，身體內分泌系統及免疫系統都會受到影響，增加患結節的可能性。

結節注意事項

1. 有些食物是結節的「催化劑」

肺結節：少吃刺激性食物、高鹽分食物、刺激性飲料；

甲狀腺結節：碘的攝入量要均衡，過於寒涼的食物也不宜常吃；

乳腺結節：控制動物蛋白質攝入。

2. 三大結節散結方

乳腺結節：橘葉、玫瑰花、生麥芽，各取1～3克，用熱水沖泡飲用。

甲狀腺結節：蒼朮、貓爪草、玫瑰花，各取1～3克，用熱水沖泡飲用。

肺結節：百合、黨參、金蕎麥，各取1～3克，用熱水沖泡飲用。

3. 除了飲食，日常還要注意3件事

定期體檢、自檢、保持心情愉悦和生活規律。

相關文章：蘑菇營養｜助抗癌防認知力衰退 每天宜吃多少？5菇類最強健康配搭

+ 16

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

