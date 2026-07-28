甲狀腺結節｜醫揭5大體質易中招　結節合併甲亢/甲減攝碘大不同

你的體檢報告上出現過「甲狀腺結節」的字樣嗎？



除了吃藥、複查甚至手術外，結節患者還要關注日常飲食，儘量少吃胡蘿蔔、捲心菜以及過於寒涼的食物。如果你是結節合併甲亢就要嚴格限制碘攝入。

5種體質最易長甲狀腺結節（01製圖）

這5種體質最易長結節，快對照自查（按圖瀏覽👇👇👇）

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甲狀腺結節：95%是良性

雖然甲狀腺結節的檢出率很高，但大家不必過度恐慌，95%以上的甲狀腺結節都是良性的。

甲狀腺結節其實就是甲狀腺細胞異常增生形成的侷限性腫塊，根據成分不同，主要分為三類：

實性結節：最常見，也是大家最容易擔心的類型。

囊性結節：也就是我們常說的囊腫，部分是由於結節內出血導致。

混合性結節：同時含有囊性和實性成分。



一張表看懂甲狀腺結節分級

拿到體檢報告，最讓人緊張的就是結節的分級。根據甲狀腺超聲診斷系統，結節被分為1級～6級，級別越高，惡性概率越大。

甲狀腺結節分級表（CCTV生活圈提供）

特別提醒：

結節大小與良惡性無直接等號關係。幾毫米的小結節若形態不規則、邊界不清、有鈣化，也可能高危；幾釐米的大結節若是囊性（充滿液體），反而可能問題不大。

這些食物可能是結節的「催化劑」

碘攝入原則

碘攝入是否需要控制，要結合自身甲狀腺功能狀態來判斷。

(1) 有結節但甲狀腺功能正常

不需要特別控制碘攝入，正常吃加碘鹽，適量吃海鮮即可。

(2) 結節合併甲亢

嚴格限制碘攝入，使用無碘鹽，避免吃海帶、紫菜、海魚等海產品。煙、酒、咖啡、濃茶等刺激性的飲食一定要忌吃。

(3) 結節合併甲減

鼓勵適當增加碘攝入，吃加碘鹽，多吃海帶、紫菜等海產品。

過於寒涼的食物不宜常吃

另外，從中醫理論來講，甲狀腺結節屬於痰凝血瘀的情況，因此過於寒涼的食物不宜常吃。

為何長結節？5大體質相關性高

1. 熬夜上火——陰虛體質

典型表現：

口乾舌燥、心煩易怒、失眠健忘、舌紅少苔；進一步發展為痰火凝滯，會出現胸脅滿悶、喉中有黃痰、便秘等症狀。

成因：

長期熬夜會損傷人體陰液，導致陰虛火旺，火邪煉液成痰，痰瘀積聚在頸部甲狀腺，容易形成結節。

【調理建議】

多吃滋陰降火的食物，推薦麥冬養陰茶。

麥冬養陰茶。（CCTV生活圈提供）

配方：麥冬10克、五味子6克、枸杞10克、百合15克、菊花3克。

做法：將所有藥材沖洗去除浮塵後放入杯中，注入沸水，加蓋泡15～20分鐘。

用法：每天喝1～2次，連續喝7～10天為一個小療程。

2. 常發脾氣——氣鬱體質

典型表現：

情緒急躁、易怒、胸脅滿悶、嗓子有異物感（咳不出咽不下）。

成因：

肝氣不舒會影響脾胃功能，導致痰濕內生，長期瘀積在頸部甲狀腺，容易形成結節。

甲狀腺結節女性發病率是男性的2倍以上，尤其40歲以後更年期女性，由於激素變化和情緒波動，更容易出現結節。

【調理建議】

情緒調節：遇到事情先深呼吸3次，平復情緒後再處理。

穴位按摩：按摩膻中穴（兩乳連線中點），每次2～3分鐘，可疏肝理氣、舒緩心情。

穴位按摩（CCTV生活圈提供）

3. 超重肥胖——痰濕體質

典型表現：

食慾下降、腹脹腹瀉、大便黏膩、身體困重、沒精神、面色油膩。

成因：

脾胃虛弱，運化能力差，導致代謝減慢，痰濕內生，凝聚在甲狀腺，容易形成結節。肥胖會產生炎性反應激素，刺激甲狀腺功能紊亂，導致異型增生。

【調理建議】

飲食調理：推薦昆布薏米化痰湯

昆布薏米化痰湯（CCTV生活圈提供）

食材：

昆布（乾海帶）、茯苓、薏苡仁、陳皮、大棗、枸杞、薑絲。

做法：

乾海帶提前用清水浸泡2小時，反覆清洗去除鹽分和沙子，切絲備用；

薏苡仁、茯苓提前浸泡，涼水下鍋，加入昆布絲，大火煮開；

開鍋以後加入大棗煮10分鐘，再加入薑絲和陳皮煮10分鐘，最後加入枸杞即可。

專家建議：

超重肥胖人群除了關注血糖、血脂、血壓，還應每年檢查一次甲狀腺超聲和功能。

4. 不愛運動——血瘀體質

典型表現：

面色暗沉、皮膚乾燥、身體刺痛、舌頭紫暗或有瘀斑、嘴唇灰暗。

成因：

長期不運動導致氣血運行不暢，加上氣鬱、痰濕等因素，會加重血瘀，瘀滯在甲狀腺，容易形成結節。

用現代醫學解釋，就是微循環不好，組織長期乏氧導致纖維化和細胞壞死。

【調理建議】

飲食調理：推薦丹參丹皮化瘀飲

丹參丹皮化瘀飲（CCTV生活圈提供）

食材：

丹參、牡丹皮、鮮筍、山楂、紅棗。

做法：

丹參、牡丹皮快速沖洗（避免長時間浸泡導致藥效流失）；

鮮筍切片，焯水去苦澀味和草酸；

砂鍋中加適量清水，放入所有食材，大火燒開後轉小火煮15分鐘。

用法：

每周1～2次，吃的時候把筍片和茶分開放，喝茶吃筍片。

5. 怕冷乏力——陽虛體質

典型表現：

面色㿠白、怕冷乏力、心慌氣短、食慾不振、腹瀉（吃涼東西加重）、全身浮腫。

成因：

陽氣不足，身體能量和動力不足。甲減患者多屬於陽虛體質，由於甲狀腺激素分泌不足，下丘腦會刺激甲狀腺增生，導致甲狀腺瀰漫性增大，形成多個結節。

【調理建議】

多曬太陽：補充陽氣。

飲食調理：多吃温補腎陽、調理脾胃的食物，如羊肉、牛肉、桂圓、山藥等。

多吃温補腎陽、調理脾胃的食物，如羊肉、牛肉、桂圓、山藥等。（CCTV生活圈提供）

治療選擇：並非所有結節都要切

是否需要手術不能一概而論，必須結合結節的大小、位置、性質及患者的具體情況綜合判斷。

對於良性結節，以下2種情況需要積極干預：

1. 出現明顯壓迫症狀

直徑2～3釐米以上的較大結節，尤其是位置特殊的胸骨後結節，即使是良性，也可能壓迫氣管，導致患者出現呼吸困難、夜間睡眠時憋醒等問題，這類結節建議及時處理。

2. 藥物治療無效且持續進展

經過規範的藥物調理後，結節沒有明顯縮小，甚至在短期內持續增大。

在治療方式上，目前除了傳統的開放手術，還有創傷更小的熱消融治療。整個過程患者創傷小、恢復快，不適感輕，是良性結節的優選治療方案之一。

注意：

如果結節壓迫氣管的症狀非常嚴重，或者位置特殊不適合進行消融治療，即使是良性結節，也建議通過傳統手術切除。

重要提醒：不要自行按摩結節

尤其短期增大明顯的結節可能為囊內出血，按摩反而可能加重出血、增大結節；少數情況（如橋本甲狀腺炎伴頸部不適）可在醫生指導下做理療緩解不適，但未必能「按散」結節。

應對甲狀腺結節行動指南

1. 這些食物可能是結節的「催化劑」

如果患有甲狀腺結節，儘量少吃胡蘿蔔、捲心菜，以及過於寒涼的食物。

如果患有甲狀腺結節合併甲亢：嚴格限制碘攝入，使用無碘鹽，避免吃海帶、紫菜、海魚等海產品。煙、酒、咖啡、濃茶等刺激性的飲食一定要忌吃。

2. 這5種體質最容易長結節

陰虛體質：多吃滋陰降火的食物，推薦麥冬養陰茶。

氣鬱體質：遇到事情先深呼吸3次，還可以按摩膻中穴。

痰濕體質：推薦昆布薏米化痰湯。

血瘀體質：推薦丹參丹皮化瘀飲。

陽虛體質：多曬太陽，多吃温補腎陽、調理脾胃的食物，如羊肉、牛肉、桂圓、山藥等。



3. 不要自行按摩結節

是否需要手術不能一概而論，必須結合結節的大小、位置、性質及患者的具體情況綜合判斷。

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