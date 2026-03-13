「擠暗瘡」竟發高燒　檢查見巨大膿腫　醫生揭這些飲食習慣導致

大陸廣東省深圳市一名27歲女子，日前「擠痘痘」竟引發嚴重感染，高燒飆到40℃，甚至出現呼吸困難，醫生赫然在其頸部發現巨大膿腫，還確診她罹患2型糖尿病，險導致敗血癥甚至感染性休克。



綜合內媒報導，這名女子小林表示，因長期工作忙碌幾乎沒有運動習慣，但卻很愛喝奶茶，每週至少喝3到4杯，忙起來甚至一天能喝3杯，再配蛋糕、餅乾等甜食，幾年下來體重逐漸增加。

這些生活習慣可能導致糖尿病▼▼▼

+ 10

她回憶，最近口乾舌燥、喝水也解不了渴，還頻繁上廁所，但一直沒有放在心上。一週前她發現頸部長了一個米粒大小的小包，以為只是普通痘痘，隨手就擠掉，豈料之後傷口迅速惡化，出現紅腫、劇烈疼痛，並逐漸形成大面積感染，最終高燒到40℃，還出現呼吸困難，被緊急送醫。

醫生檢查發現，小林頸部出現嚴重皮膚軟組織感染，並形成巨大膿腫，手術引流時流出大量黃白色膿液，進一步檢查後確認，她同時患有2型糖尿病。醫生表示，由於她長期大量攝取含糖飲料與甜食，導致血糖偏高，增加胰島負擔，最終發展為糖尿病。醫生提醒，現代人含糖飲料攝取過多，相關代謝疾病正快速增加，而痘痘本身不危險，但若身體免疫力下降或血糖異常，小傷口也可能變成致命感染。

