高血壓不只因鹽3習慣更傷身　穩血壓3要點　這固定時間睡覺護心血

很多人都知道「吃得太鹹」會導致血壓升高。可你有沒有發現，明明少吃鹽了，血壓還是居高不下？甚至悄悄往上升？



如今隨着醫學研究的深入，越來越多高血壓的「幕後推手」被發現。日前，一項最新研究揪出了三個藏得很深的「血壓推手」——它們看起來平常，卻可能讓血壓悄悄失控。

不只鹽吃多了，研究揪出高血壓三個「幕後推手」

2025年11月，發表在國際期刊《教育與健康促進雜誌》的一項研究發現：睡眠質量好壞、運動量的多少和體重是否健康，這三者緊密交織，共同影響着我們的血壓，甚至是高血壓的「幕後推手」。

1. 睡眠不好，血壓真的會「狂飆」

研究發現：血壓高的人，平均睡眠質量得分幾乎是正常人的兩倍（分數越高，睡眠質量越差）。如果你夜裏易醒、白天沒精神，甚至有輕中度睡眠障礙，患高血壓的風險會比睡得好的人高出24%。沒錯，不是隻有失眠才算問題——睡得淺、醒得多，一樣在拖血壓的後腿。

2. 運動太少：高血壓風險「加倍」

如果你睡眠差，而且運動少，那患高血壓的風險會更高。但好消息是：運動可以「拯救」糟糕的睡眠！該研究發現，如果睡得不好還不愛動，高血壓風險會增加21%～38%。

相反，保持規律運動的人，即使睡眠質量一般，高血壓風險也幾乎不增加（僅上升4%）。每天30分鐘快走、做家務甚至幹農活，都能成為你對抗睡眠不足的「護身符」。

3. 體重健康：「胖瘦」都升高血壓

很多人都認為只有胖人才會得高血壓？研究打破了這個刻板印象：在睡眠差的人群中，無論肥胖、超重，還是太瘦（BMI偏低），高血壓風險都會額外增加22%～24%。

換句話說，睡不好+不運動+體重不健康，是導致血壓悄悄飆升的三大「幕後推手」。①②

這些日常習慣，也在升高你的血壓

1. 久坐不動

久坐不動、運動不足會導致血管彈性下降，增加血壓失控風險。此外，久坐引發血液循環不暢，血液中的一些代謝廢物不能被及時清除，也會導致血壓升高。

2. 吃得太鹹

2025年11月，成都中醫藥大學研究團隊在權威期刊《醫學年鑑》（Annals of Medicine）上發表的一項重磅研究顯示，鹽吃多了對身體危害巨大，每增加1克/天的鈉攝入（約等於2.5克食鹽），就會導致：收縮壓平均上升0.60毫米汞柱，心血管事件風險增加4%，卒中風險上升6%。③

3. 脾氣急躁

情緒波動，尤其是急躁、易怒，會直接影響血壓。人在情緒激動時，身體會釋放大量腎上腺素和皮質醇，導致心跳加快、血管收縮，血壓驟然升高。長期處於緊張、焦慮狀態，也可能導致交感神經持續興奮，形成慢性血壓升高。

4. 抽煙飲酒

香煙中的尼古丁能刺激心臟和腎上腺，使血壓升高，損傷血管內皮細胞，引起動脈粥樣硬化，甚至血栓。吸煙者的血壓、心率普遍高於不吸煙者，且二手煙同樣會帶來高血壓的風險。④

2023年，發表在美國心臟協會雜誌《高血壓》上的研究顯示，即使少量喝酒，也會讓血壓升高。與不飲酒的人相比，每天飲用12克酒精，就能使收縮壓上升1.25毫米汞柱，舒張壓上升1.14毫米汞柱。⑤

相關文章：高鈉飲食｜口乾舌燥尿頻元凶是它！減鈉4大飲食原則降高血壓風險👇👇👇

+ 5

控制血壓有個「金三角」，照着做就有效

1. 吃：吃對了比少吃更重要

飲食控制遠不止是「少吃鹽」，而是通過優化食物選擇，有效管理血壓：

主食升級為全穀物

2025年，國際期刊《科學·報告》上的一項研究表明，用糙米、燕麥、全麥等全穀物替代部分精米白麪，能顯著降低高血壓風險。每天多吃約一碗半糙米飯的量，就能帶來明確的健康益處。⑥

換低鈉鹽

2024年發布的《中國低鈉鹽推廣使用指南》指出，有確鑿的證據表明，使用低鈉鹽可以降低高血壓患者的血壓，減少心血管事件和死亡。⑦

善用天然「降壓」食材

日常飲食中可以有意識地加入一些有益血壓的天然食物，比如雞蛋、西紅柿（番茄）、豆製品等，都對血壓控制有積極影響。

2. 運：動起來降壓效率翻倍

建議以有氧運動（如快走、慢跑、游泳）為主，每周堅持150至300分鐘（例如每天30～60分鐘），並適當結合力量訓練與平衡協調練習。

2023年《英國運動醫學雜誌》的一項研究給出了「降壓最佳運動」——等長運動，即肌肉持續收縮發力而肢體不產生明顯位移的運動。平板支撐、扎馬步、靠牆靜蹲等，都屬於簡單易行的等長運動。⑧

3. 睡：睡得好血壓更加平穩

2025年11月，《睡眠進展》期刊上的一項研究發現，每天固定時間入睡，能顯著降低血壓。堅持定點睡覺後，參與者的24小時平均收縮壓降低了4毫米汞柱，舒張壓降低了3毫米汞柱。而將這個固定時間點定到22:00至23:00為最佳，在該時段就寢的人群患心血管疾病的風險最低。⑨

相關文章︰青蘋果維他命C是紅蘋果2倍！營養比併控血糖血壓揀哪款👇👇👇

+ 5

本文綜合自：

①Banerjee A, Satpathy P. Impact of sleep quality and physical activity on hypertension in adults: Findings from rural eastern India. J Educ Health Promot. 2025;14:497. Published 2025 Nov 28. doi:10.4103/jehp.jehp_2133_24

②2026-02-07梅斯心血管新前沿《高血壓「隱形殺手」不止鹽和壓力！最新研究：睡眠差+體力活動不足，風險飆升38%》

③Kong, F., Liu, Q., Zhou, Q., Xiao, P., Bai, Y., Wu, T., & Xia, L. (2025). Dietary salt intake and cardiovascular outcomes: an umbrella review of meta-analyses and dose-response evidence. Annals of Medicine, 57(1). https://doi.org/10.1080/07853890.2025.2582065

④2025-08-05人民日報健康客戶端《一個簡單動作有效改善血壓！6個不知不覺的「降壓秘訣」，快收藏》

⑤Di-Federico S, et al. Alcohol Intake and Blood Pressure Levels: A Dose-Response Meta-Analysis of Nonexperimental Cohort Studies.Hypertension2023.

⑥Aune, D., Metoudi, M., Sadler, I. et al. Whole grain and refined grain consumption and the risk of hypertension: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Sci Rep 15, 21447 (2025).

⑦中華預防醫學會健康風險評估與控制專業委員會，中國營養學會，中國疾病預防控制中心營養與健康所，等.中國低鈉鹽推廣應用指南[J].中國預防醫學雜誌，2024,25（8）：957-973.

⑧Edwards JJ, Deenmamode AHP, Griffiths M, Arnold O, Cooper NJ, Wiles JD, O'Driscoll JM. Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med. 2023 Jul 25:bjsports-2022-106503. doi: 10.1136/bjsports-2022-106503.

⑨Thosar SS, Sreeramadas AM, Jones M, et al. Bedtime regularization as a potential adjunct therapy for hypertension: a proof-of-concept study. Sleep Adv. 2025;6(4):zpaf082. Published 2025 Nov 17. doi:10.1093/sleepadvances/zpaf082



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

