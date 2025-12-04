心血管阻塞｜血脂高於「這數值」動脈硬化風險高　中風心梗皆致命

冬季溫差大，容易引爆心血管危機，而心血管疾病已蟬聯多年台灣人十大死因第2位，僅次於癌症，而其中多數與「動脈硬化」有關。醫師表示，動脈硬化引起的疾病所造成的死亡人數，已大於惡性腫瘤，千萬不可輕忽動脈硬化隱藏的風險，快學會動脈硬化預防公式，幫助自己從年輕就開始預防。



動脈硬化與三高關係密切

台灣中山醫學大學附設醫院心臟血管內科主任蘇峻弘指出，動脈硬化是種「血管老化」的現象，屬於不可逆的過程，而血管健康與高血壓、高血脂、高血糖等危險因子有密切關係。

三高會增加血管內壁壓力，導致血管逐漸失去彈性，其中低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇）若控制不佳，血管內部因脂肪堆積成斑塊，使血管壁變厚、變窄，導致血流變小甚至發生阻塞，進而引發心肌梗塞、腦中風等致命疾病。此外，抽煙、肥胖、壓力過大以及家族遺傳也都是動脈硬化的危險因子之一，再加上隨著年齡增長，動脈硬化風險也會逐漸升高，50歲後更需特別留意。

相關文章：高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦 身體4異常症狀現象可能已中招

+ 9

動脈硬化部位不同症狀各異

蘇峻弘表示，動脈硬化會因發生部位不同，有不同的症狀與疾病產生。若是硬化發生在冠狀動脈，會使血流不夠、心臟無法獲得足夠氧氣，產生呼吸困難、胸悶等症狀，進而導致心絞痛或狹心症，嚴重時可能引發心肌梗塞。

若是腦動脈硬化可能會引發腦中風；腎動脈硬化會導致腎功能下降；四肢周邊動脈硬化則可能導致局部供血不足，患者會感到手腳冰冷、麻木，嚴重時甚至會因血液供應中斷引起壞死，也就是俗稱的腳中風。

有效控制血脂濃度 預防延緩血管老化

蘇峻弘提到，想預防動脈硬化的關鍵就是「有效控制血脂濃度」，他分享一位國外學者提出的預防公式：LDL-C壞膽固醇濃度乘以年齡，當相乘後的數值大於7000，即可能提高動脈硬化的風險。

舉例來說，若壞膽固醇是200，當36歲時相乘的數值就已大於7000，即代表發生動脈硬化的風險恐提高；若能將壞膽固醇維持在70，活到100歲時相乘的數值剛好等於7000，即代表到100歲前發生動脈硬化的機率較低。

從年輕開始積極預防 才能降低各類心血管疾病

蘇峻弘提醒，除了控制血脂，控制血壓、血糖外，養成健康的生活習慣，也能延緩血管老化、降低心血管疾病的風險。他也呼籲，動脈硬化及主動脈的問題多半早期症狀皆不明顯，大家應提高警覺，控制三高問題，從年輕就開始積極預防，才能降低各類心血管疾病的風險。

相關文章：天氣轉冷易誘發心血管疾病！注意5保健要訣3護心時機👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

熱到快中暑怎麼辦？刮痧有用嗎？醫曝「這種」情況不宜 配搭穴道很管用

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

