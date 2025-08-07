緬甸詐騙營21歲男一個月業績｢僅｣157萬　慘遭電棍打穿耳膜全身傷

21歲中國青年阿立被騙至緬甸妙瓦底電詐園區近1年事件，迎來最新進展。



8月7日早上，記者從阿立的父親張先生（化姓）處了解到，阿立已經被從妙瓦底電詐園區解救出來。

21歲中國青年阿立被騙至緬甸妙瓦底詐騙園區近1年，記者從阿立父親張先生（化姓）處了解到阿立已獲救，並透露兒子過去1年慘況。（微博影片截圖）

8月6日晚間，記者從張先生處獲悉，他剛接到警方消息，兒子阿立已被成功解救出來：

就在剛剛電話通知我的，我還和阿立通了話，他說他已經出園區了，在辦完相關手續後就可以回國。

8月7日，張先生告訴記者，阿立被解救出來的消息是老家派出所民警傳達給他的。由於阿立出來後沒有手機，張先生並沒有獲取到關於阿立的更多消息。至於阿立何時能夠回到國內，張先生稱自己也不清楚。

另據知情人士透露，為了營救阿立，張先生與愛心人士、媒體記者、社交媒體平台方代表一起建了一個微信群。對於阿立的援救工作，在報道之前就已持續展開。8月6日晚，記者從至少兩名該群內成員處獲悉，阿立已經被解救出來。

8月6日，張先生聯繫到記者，並表示，100萬美元的業績目標是阿立所在電詐公司的集體目標，非阿立個人業績目標，且阿立正是由於沒有業績產出，持續遭受暴力毆打。有一個月，阿立的業績只有20萬美元（折合約157萬港幣），遭受電棍毆打，現在阿立的一隻耳朵耳膜穿孔，晚上痛得睡不着覺。

阿立告訴家人，自己在緬甸做的是電詐業務，10天需要上報一次業績。圖片顯示，阿立的背上，到處都是被鞭子抽打的傷痕。阿立在園區，每天只能睡4個小時，晚上經常被毆打和體罰。

張先生告訴記者，家裏的情況特別困難。他在廣東中山的工廠裏打工，家裏還有個小兒子在上學，每年學費要好幾萬。阿立80多歲的爺爺也生病了，需要人照顧。

