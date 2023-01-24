年初三｜赤口宜忌你要知！不宜拜年外　這樣做或可增本年財運

今天是大年初三，又稱為「豬日」，這是因為傳說女媧創造萬物時先造了六畜，所以正月初一日為雞日、初二日為狗日、初三日為豬日、初四日為羊日、初五日為牛日、初六日為馬日、初七日為人日，而年初三有甚麼禁忌要注意呢？一起來看！



年初三「赤口」也有宜忌，不妨參考：（按圖了解）

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1. 忌外出、宴客

正月初三又叫「赤狗日」，在這一天容易與人發生口角爭執，所以為了防止招惹口舌是非，盡量不要出門向親友拜年。另「赤」字又有貧窮之意，所以這天也不宜宴客，恐會導致接下來一年的窮困。

2. 睡到飽、不熬夜

俗話說「初一早、初二早，初三睏到飽」，傳說大年初三是老鼠娶親的日子，為避免打擾老鼠娶親，因此要早點熄燈入睡，還有習俗會在家中角落灑些米糧、糕餅渣，稱「老鼠分錢」，意味新年豐收。

3. 禁吃米飯

正月初三也是「穀子生日」，古代農民怕影響穀物收成，在這一天禁吃米飯，也祈求一年豐收。不過隨著傳統務農家庭減少，初三禁吃米飯的習俗也淡化許多。

民俗專家建議也別睡太晚！準備初四接財神

據《聯合新聞網》報道，民俗專家廖大乙說，雖然民間習俗「初三睏到飽」但也不能從早睡到晚，最好未時（下午1時）前要起床，接着準備初四「迎財神」，有空的話再到住家附近的廟宇，與神明拜年祈求好運。

初四為接神日，因此利用初三來準備祭祀迎神的禮品、水果等最好不過了。廖大乙還說，祭祀接神的水果以當季新鮮的最好，但避免芭樂和番茄，因為多籽且不易消化，種子隨排泄物排出被視為不潔和不敬；另外財神爺跟土地公喜歡甜食，可準備糖果、糕點等供品，說些好話懇求新年平安順心好運來！

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