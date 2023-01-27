初六挹肥要再送窮　一文看清4大禁忌習俗　須打掃廁所迎「廁神」

照習俗來看，初六「挹肥」是指在古代茅廁堆積了過年的糞便，會選在初六的時候一次掃除。



現代已無這樣的規矩，不過在這天還是有不少的習俗，就讓我們一起來看看大年初六要做些什麼，可以有一整年的好運吧！

除洗廁所還有這些 一個圖輯看清年初六4大禁忌習俗（點圖放大閱讀）：

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初六禁忌習俗1.將廁所打掃乾淨

相傳大年初六是廁所神巡查的日子，為了迎接祂，所以務必要將廁所給打掃乾淨，保佑一整年健康平安順遂。另外，也可以在早晨7-9點到附近的土地公廟或財神廟上香祈福，也能催旺一整年的財運與貴人運。

初六禁忌習俗2.宜出遊

老一輩的人會選在大年初六出門遊玩，不一定是要出遠門，可以到附近熱鬧的市場和景點走走就好，代表一整年都可以圓滿快樂！

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初六禁忌習俗3.擺放金桔

有些人家或者店面會擺放金桔，期望一整年能吉利，無論是生意或者財運都能旺旺來。

初六禁忌習俗4.送窮

有的地方會選在初五送窮，但也有的地方會跟隨著「挹肥」一併送窮，而送窮的方式如同初五一樣，在家裡好好打掃一番，將春節累積的垃圾與髒汙一次清乾淨。

民俗傳說僅供參考，勿過度迷信。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】