情人節3生肖桃花特別旺　屬虎「人財兩得」　這生肖女有機會懷孕

明天（14日）就是西洋情人節了。



清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，有3個生肖的桃花運特別旺，其中屬牛的朋友還可以積極備孕，有懷上龍寶寶的機會哦！

不止愛情運 這生肖事業財運同樣強（點圖放大閱讀）：

+ 8

TOP 3 兔

生肖兔，受到吉星的幫助，會有貴人來幫忙，容易逢凶化吉，感情桃花也有望明朗。

若有意向曖昧者告白的，會有成功的機會；已經有伴侶的，會展現出仁慈善心，幫助別人，能得到伴侶的支持，彼此的感情會更加升溫。

【延伸閱讀】渣男竟喺情人節派對偷食 仲要明知女友喺同一間屋內 後續更痴線（點圖放大瀏覽）：

+ 15

TOP 2 牛

生肖牛，富貴運來臨，許多事情的成功機率都很高。事業財運，包括感情運都有不錯的運勢，更有喜慶之事會發生哦！

還有懷孕的好消息出現，如果想有孕事的，不妨趁這幾天好好準備一下囉！

【延伸閱讀】男友驚喜現身豪送「鈔票花」做七夕情人節禮物 網民勸：快點分手（點圖放大瀏覽）：

+ 11

TOP 1 虎

生肖虎，情人節的前後幾天，好事不斷，桃花感情運也特別旺，更有機會因為感情升溫，而得到不少錢財哦！

這段期間只要積極一點，若想要在感情方面有好結果的，去做就對了，積極展現自己，告白、求婚都有機會。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

快訊/超幸運！高雄父女看到「牆上財神爺微笑」 下秒刮中2000萬大獎

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】