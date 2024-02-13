情人節3生肖桃花特別旺 屬虎「人財兩得」 這生肖女有機會懷孕
撰文：中天新聞網
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明天（14日）就是西洋情人節了。
清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，有3個生肖的桃花運特別旺，其中屬牛的朋友還可以積極備孕，有懷上龍寶寶的機會哦！
不止愛情運 這生肖事業財運同樣強（點圖放大閱讀）：
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TOP 3 兔
生肖兔，受到吉星的幫助，會有貴人來幫忙，容易逢凶化吉，感情桃花也有望明朗。
若有意向曖昧者告白的，會有成功的機會；已經有伴侶的，會展現出仁慈善心，幫助別人，能得到伴侶的支持，彼此的感情會更加升溫。
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TOP 2 牛
生肖牛，富貴運來臨，許多事情的成功機率都很高。事業財運，包括感情運都有不錯的運勢，更有喜慶之事會發生哦！
還有懷孕的好消息出現，如果想有孕事的，不妨趁這幾天好好準備一下囉！
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TOP 1 虎
生肖虎，情人節的前後幾天，好事不斷，桃花感情運也特別旺，更有機會因為感情升溫，而得到不少錢財哦！
這段期間只要積極一點，若想要在感情方面有好結果的，去做就對了，積極展現自己，告白、求婚都有機會。
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