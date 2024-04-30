黃色暴雨警告生效　天文台發冰雹預警　五月天演唱會腰斬

天文台在今晚近9時發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，同時本港鄰近海域有雷雨區發展，在晚上9時半發出黃色暴雨警告信號。



澳門氣象局在近9時率先發出黃色暴雨警告信號，並指短時間內可能出現冰雹，並在20分鐘後改發紅色暴雨警告。有珠海及澳門市民稱有見到落冰雹。



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天文台的雷達圖顯示，在4月30日晚上近9時半，強雷雨區已「攻到」屯門元朗。（天文台圖片)

【22:00】天文台：在過去數小時，珠江三角洲有冰雹報告，預料本港在短期內可能受冰雹影響。預料猛烈陣風繼續吹襲香港，在晚上21時45分左右，長洲錄得每小時約100公里的猛烈陣風。

【21:58】台灣天團五月天在中環海濱一連七晚演唱會今晚開鑼，現場開始有大雨及刮起猛風。大會宣布因天氣因素，今晚餘下演出取消。

【21:45】天文台預料香港有強烈狂風雷暴。在晚上21時25分左右，大澳錄得每小時約110公里的猛烈陣風。

【21:45】強雷雨區殺到新界西面，閃電不停。

天文台4月30日晚上9時44分實時閃電位置顯示，新界西正漫天閃電。（天文台圖片)

【21:37】澳門氣象局：由於對流雨區已遠離，澳門雨勢轉趨緩和。

【21:33】澳門氣象局：今晚9時21分表示，受強對流天氣影響，現時澳門正在下冰雹，市民應立即前往安全的室內場所暫避，提高警惕。

【21:30】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【21:15】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港，如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【21:10】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

有在珠海斗門白藤頭的澳門網民上載相片，指當地有落冰雹。（網上圖片／Simon Sit）

【21:10】澳門氣象局發出紅色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有嚴重水浸。每小時高達70公里或以上陣風正吹襲跨海大橋，提醒大橋使用者慎防橋上強烈陣風，注意交通安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

【21:10】有在珠海斗門的澳門網民稱在當地看到落冰雹，另有澳門網民稱高士德大馬路也落冰雹。

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【21:00】天文台：預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，請儘快到安全地方躲避

【20:50】天文台發出特別天氣提示：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，並可能在未來兩三小時影響本港，同時本港鄰近海域有雷雨區發展，提醒市民留意天氣變化。

天文台的雷達圖顯示，在4月30日晚上近9時，珠江西面及香港東面都有雷雨區形成。（天文台圖片)

【20:50】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強。低窪地區有水浸，請市民注意出行安全，並密切留意天氣及教育主管部門最新消息。

【20:45】澳門氣象局：現時澳門正受強對流天氣影響，短時間內可能出現冰雹，提醒市民應立即前往安全的室內場所暫避，提高警惕。

【18:01】澳門氣象局：受一道低壓槽影響，預料5月1日及2日會有驟雨及雷暴，雨勢間中較大。

天文台指一道低壓槽會在明日（5月1日）的內地五一黃金周，為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，預測本港多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。而一股偏東氣流會在隨後一兩日影響廣東沿岸，該區仍有驟雨。預料高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，天氣炎熱。