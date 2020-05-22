【無遠弗屆】網購美酒、進口水果、有機食品直送府上

飲食平台「e肚仔」APP 隆重推出優質食品專頁 - 「Deluxe」，集合來自世界的矜貴食品，包括醇香美酒、特級海產、有機食品、精緻蛋糕，更特設送遞服務。為的，就是大家不用再為三餐煩惱，將工作以外的時間和心機，留來享受尊屬自己的煮食時光。

=== 為繁忙都市人而設的網購平台Deluxe===

1. 省時方便 :無時間限制，上班族只需利用lunch time 或上下班時間即可解決一星期的食材

2. 無遠弗屆 :只需幾個簡單下單步驟，得獎水果、矜罕食品都可送到府上

3. 特設送遞服務 :送貨門檻低，放假、下班不用再特意到街市、果欄採購食品

4. 安心食用 :有機商戶、素食品牌加盟，安心烹調屬於自己的餐桌盛宴



秉承「Eat To Joy」的生活宗旨，「Deluxe」已嚴選多間優質、天然、符合社會責任的優質高戶：

【進口高檔水果】演奏水果專門店

有別於一般超市的大眾款式，「演奏水果專門店」專門進口日本、台灣、澳洲高級水果，而且專挑高等級的水果款式，包括日本青森縣高糖度蘋果、台灣冠軍溫室玉女小蕃茄、台灣金鑽菠蘿、秘魯頂級神石榴等。👉立即選購

送貨詳情: 消費滿$1,000即可送遞

適合人士: 成員數目較多的家庭 / 偏食人士，可藉著高品質的水果培養良好飲食習慣

【高級西餐輕鬆煮】即熱即食威靈頓牛柳

「IE Kitchen」 人氣威靈頓系列，有牛柳、牛排、三文魚，香濃柔嫩，口感豐富，是英國經典西餐美食，而且方便快捷，不用解凍，放入焗爐用 220度焗 20分鐘便可食用。除此之外，「IE Kitchen」亦有其他即熱即食的餸菜包，即使放工後不用花時間也能煮出好菜。👉立即選購

送貨詳情: 消費滿$250 即可送遞 (單購一份威靈頓系列即可送貨)

適合人士: 無飯上班族

【全港首間素食超市】甘薯葉

每當想實踐健康素食之路，往往都因為市面選擇太少素食食品而放棄。正式在Deluxe上市的「甘薯葉」，是全港首間素食超市，搜羅了世界各地優質素食食材及產品，偏向以天然製造，不添加化學原料為主，保證食得安心。例如以大蛋白及樹薯澱粉製成的「吉列素豬扒」、以非基因改造大豆蛋白製成的「純素漢堡肉排」等。👉立即選購

送貨詳情: 消費滿$600 即可送遞 (單購一份威靈頓系列即可送貨)

適合人士: 素食者、追求健康人士

【不懂湯料也可輕鬆上手】足料健康懶人湯包

在Deluxe上架的「煲湯」，合共39款簡單方便的湯包組合，各有不同功效。正正解決了煲湯的最大疑難 – 到街市買材料、分辨種類繁多的中藥配料、功效及調教份量。即使從來未嘗入廚，或不懂中國藥材，仍可輕易入手。👉立即選購

送貨詳情: 消費滿$300即可送遞

適合人士: 入廚初哥、經常OT熬夜上班族

【食出生活滋味】特選醇香美酒、精緻蛋糕、有機食品

「Eat To Joy」的宗旨，就是盡情享受生活，食出滋味。因此特意邀請本地多間優質高戶加盟，包括西班牙名酒品牌Maset Del Lleo香港總代理「酒窩」、由年輕90後創辦的隱世工廈日本食品小店「禮食品市場」、主打韓式白荳蓉裱花的蛋糕小店Agnes Bakery等。以多元化的食品選擇，一同打造具質感的生活質感。

全新優質生活食品專頁．Deluxe👉食出生活滋味