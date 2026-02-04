6歲女大掃除後腦穿窿險變植物人！因1恐怖物質+家居5黑點小心雪櫃

大掃除｜新年大掃除｜臨近農曆新年，家家戶戶都開啟了大掃除模式。然而簡單的搞衛生會釀成悲劇？河南1名6歲女童在老家幫忙大掃除後，持續發了17日高燒，送醫檢查後發現腦部穿了20多個窿，罪魁禍首竟是老屋這1「陳年舊物」。



新年大掃除｜6歲女童大掃除致腦穿20個窿

據內媒《紅星新聞》報道，原因是該女童在打掃衛生時，吸入大量霉變粉塵，腦部感染了一種叫「煙曲霉」的真菌所致。醫生表示，若非及時治療，腦部就會壞死變成植物人。

新年大掃除｜什麼是煙曲霉？

煙曲霉（Aspergillus fumigatus）是曲霉屬中致病性最強的菌株，通常存在於穀物、土壤以及潮濕（室溫37℃至45℃）的環境中，例如老舊房屋、牆角、天花板、地毯深處等。其孢子直徑僅2至10微米（不到麵粉末的五分之一），極易被人體吸入導致曲霉病。對於免疫力低下的人群（如癌症患者、兒童、老人等）而言，會誘發器官衰竭等嚴重併發症。根據美國妙佑醫療中心等的資料顯示，曲霉病的症狀各不相同，主要分為三種。

曲霉病症狀：

1. 過敏反應：发热、哮喘加重。

2. 曲霉腫：咳血、氣短、疲勞、原因不明的體重減輕。

3. 侵袭性曲霉病（最嚴重）：胸部或關節疼痛、頭痛、器官受損、意識混亂。



新年大掃除｜家中病菌5大黑點

平時家中除了天花板和墻角外，還有這些隱藏的「病菌大本營」，大掃除時需要特別留意。

1. 冷氣機出風口

冷氣運轉時會產生冷凝水與灰塵結合，加上機器內部陰暗，就會形成完美的「霉菌培養皿」。

清洗方法：用小蘇打水或冷氣專用的除霉噴霧。



2. 雪櫃門邊

開關雪櫃時產生的溫差會導致膠條冷凝出水，且食物殘渣掉入縫隙後易生李斯特菌（引發發燒、腹瀉等症狀）。

清洗方法：可用牙膏清洗。



3. 洗衣機膠圈與內筒

洗衣機長期處於高溫潮濕的環境，洗滌劑殘留物與衣物髒汙會積聚在內筒外層。

清洗方法：洗衣機注滿熱水，加入200克的過碳酸鈉粉，運轉5分鐘後靜置4小時即可。



4. 抹布與海綿

抹布與洗碗海綿長期處於半乾濕狀態，分分鐘比馬桶還臟。

清洗方法：洗布時加入檸檬汁或檸檬酸粉，可殺菌。



5. 抽油煙機

油脂積聚後會吸附空氣中的灰塵形成一層層難聞的油垢。

清洗方法：小蘇打加水整成糊狀再塗抹在濾網上，靜置30分鐘後用熱水沖洗。



新年大掃除｜正確流程節省30%的時間

清潔最好遵循正確的流程能節省30%以上的時間，更要嚴格執行個人防護，若發現面積較大的霉斑，千萬不要自行處理。

~配戴N95口罩，先開窗通風30分鐘左右再打掃。

~由上而下，要先掃天花板、燈具、窗簾等

~由內而外，從室內深處房間開始，最後打掃客廳與陽台。

~由乾到濕，先除塵、掃地，最後才拖地。

~先小後大，從小家具、抽屜開始，再到大型電器或牆面空間。