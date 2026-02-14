大掃除｜醫揭大掃除5大錯誤行為！漂白水加1物易中毒錯1步恐肺炎

大掃除｜年廿八大掃除｜新年快到了，許多家庭已開始大掃除，準備「送舊迎新」。不過醫生特別提醒，小心掃出健康風險！尤其以下5個NG行為，不止會引發過敏、鼻炎，嚴重甚至損傷肺部。



醫揭過年大掃除5NG行為，易致過敏損傷肺部。（unsplash）

大掃除陷阱｜5個NG行為 易致過敏損傷肺部

真正危險的往往不是髒，而是錯誤的清潔方式！台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Instagram發文指出，很多人常會誤踩一些「傷身」盲區，動手前要特別注意。

1. 用掃把乾掃

很多人習慣用乾掃帚、雞毛撢子直接拍打除塵。但其實大錯特錯， 長期未清理的空間（如衣櫃後、梳化底、床墊）累積的不只是灰塵，還有霉菌孢子、塵螨排泄物、PM2.5（指空氣中直徑小於或等於2.5微米的顆粒）等物質，可直達呼吸道，導致過敏、氣喘發作，甚至引發真菌性肺炎（有發燒、持續咳嗽、胸痛、咯血等症狀）。

2. 衛生死角 長期沒清潔

黃醫生指出，還有不常打掃的地方更要留心。特別是長期未清洗的冷氣與加濕器佈滿軍團菌。這種菌最喜歡溫暖、潮濕的環境，常見於冷氣、熱水管線或噴霧器中，若不幸感染可能會引發嚴重的肺炎。除此之外，沖涼房作為家中最潮濕的區域亦要特別留意，若未及時擦乾，霉菌孢子（如煙曲霉）就會瘋狂生長。研究顯示，室內霉菌增鼻炎風險約82%，過敏性鼻炎約51%。

3. 混錯清潔劑

有些人為了追求「強力去污」的效果，常會將不同清潔劑混在一起。事實上極其危險，最致命錯誤就是將漂白水（次氯酸鈉）與酸性潔廁劑（pH值小於7）混合，會瞬間產生大量氯氣，吸入後會灼傷眼睛、呼吸道與肺泡，嚴重可造成急性肺損傷或呼吸衰竭。此外漂白水加洗潔精、酒精，亦會產生有毒氣體。

4. 不正確姿勢

黃醫生提醒，大掃除的潛在威脅不止針對肺部，還有2個易被低估的風險。首先長時間反覆抬手擦窗、刷地易致肩部疼痛，引發「急性肩部肌腱炎」。

5. 不帶手套

另一個就是不帶手套，有些人會嫌手套礙事，直接徒手接觸強鹼清潔劑（標榜強力去油等字眼），導致接觸性皮炎（如典型的「富貴手」即皮膚搔癢出現小水泡）。

要讓大掃除既高效又不傷身，可遵循以下5個實用貼士。（pixabay）

大掃除陷阱｜5個實用貼士

最後提醒大家，要讓大掃除既高效又不傷身，可遵循以下5個實用貼士

~善用長柄工具，避免長時間彎腰導致下背痛。

~先「斷捨離」再清潔，避免無效勞動。

~廚房油污用小蘇打粉靜置15分鐘即可。

~浴室水垢用白醋加洗潔精（比例為1:1），一擦即淨。

~掃完後，若感到肌肉緊繃，可熱敷（約15分鐘）促進血液循環，緩解痠痛。