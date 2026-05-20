微波爐藏747種微生物致肺炎！博主教1碗水清潔法　忽略1點恐爆炸

微波爐清潔｜微波爐經常用來叮食物，殘留的油污漬不止噁心，有研究更發現內部隱藏高達747種微生物，嚴重可致肺炎、腦膜炎。近日有網友在小紅書分享，僅需1碗清水便可瓦解頑固污垢，無需任何工具，省錢又簡單。不過千萬勿忽略關鍵1步，否則易燙傷。



有研究發現，微波爐內部隱藏高達747種微生物，嚴重可致肺炎、腦膜炎。（AI圖片）

微波爐清潔｜微波爐藏747種微生物 恐致肺炎腦膜炎

發表於《微生物學前沿》的一項研究表示，研究團隊在30部微波爐中，一共發現了747種不同的微生物。值得注意的是，其中有幾種微生物如克雷伯氏菌、腸球菌和氣單胞菌，可引發肺炎、血液感染、腦膜炎、腎病、胃腸道感染、泌尿道感染等各種炎症。研究人員建議，每次用完微波爐後都要用濕布擦內部，防止細菌滋生，亦要定期進行深度清潔。

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微波爐清潔｜博主分享只用1碗水即可清潔

針對頑固的、結塊的油垢，若不及時清理，殘留的油污在反覆受熱下會逐漸碳化，產生油煙甚至起火。博主「今天收拾乾淨了」在小紅書教大家，只需用1碗水，放入微波爐高火加熱3分鐘，再靜置2分鐘。這時微波爐的油漬已被水蒸氣軟化，最後用抹布輕輕一擦，陳年油漬便完全脫落，毫不費力。從博主分享的照片可見，用了這個方法後，微波爐內部變得乾淨如新，閃閃發光。

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微波爐清潔｜微波爐叮水會爆炸？

貼文一出隨即引起熱議，多數網民驚呼：「微波爐叮純水會爆炸」。美國食品藥物管理局（FDA）亦指出，過度加熱清水會產生「過熱水」現象，即水溫超過沸點卻沒冒泡。一旦輕輕移動杯子，沸水就會瞬間噴出，極易灼傷手部或臉部。

所以有網友建議，若要用此方法來清潔微波爐，可在水中放1跟筷子或木匙更為安全。

美國食品藥物管理局指出，過度加熱清水會產生水溫超過沸點卻沒冒泡的現象，一旦輕輕移動，沸水就會噴出，極易灼傷手部或臉部。（資料圖片）

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微波爐清潔3招

除了清水不可放入微波爐，其餘雞蛋、不鏽鋼碗、金屬湯匙、錫紙等都不能放入微波爐加熱，避免著火。另外，若實在擔心有受傷風險，不妨試試以下方法。

茶葉、檸檬、醋都可清潔微波爐亦能除異味。（pixabay）

1. 檸檬

檸檬皮中的檸檬烯是天然的除油劑，能有效清潔及辟味。微波爐清潔｜去污除臭4大方法叮一叮3分鐘搞掂！廚房6個細菌溫床

做法：

1. 在碗中加入清水、檸檬汁及檸檬皮。

2. 放入微波爐，用高火加熱3分鐘，靜置5分鐘，讓水蒸氣軟化污垢並去味。

3. 最後用乾抹布或海綿，即可擦淨微波爐。



2. 白醋

有時微波爐叮完海鮮、魚，總留下一股腥味、異味。此時，不妨試試用白醋。白醋功效｜洗微波爐/除焦燶/辟肉羶 白醋15種妙用脆炸豆腐都靠佢

做法：

1. 裝約半碗份量的白醋。

2. 放入微波爐，加熱3至5分鐘，靜置直到白醋回復至室溫即可。



3. 茶葉

茶葉富含天然的茶皂素，能乳化油脂。台灣農糧署曾分享，用濕茶葉渣沾熱水再搭配小蘇打，可有效除微波爐異味，也可用來清潔水龍頭污垢。微波爐清潔｜泡過茶葉加1物變清潔神物！去污除臭微波爐砧板都啱