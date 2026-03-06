雪櫃異味｜冰箱散魚腥味！達人1招自製天然清潔劑 除膠條霉斑都得

冰箱（雪櫃）是家家戶戶的必備電器，但長時間囤積太多食物，或是沒有定期清理，就會產生濃濃異味，近期就有網友說，家人常把不新鮮的魚放進冷凍庫，結果整個冰箱都充滿魚腥味，對此，內行人紛紛建議他用保鮮盒裝起來，也有專家教大家如何製作天然的清潔劑。



冰箱一開就飄臭味怎麼辦？

一名網友在PTT以「冷凍庫有魚，全海腥味怎辦」為題發文指出，家人常買不太新鮮的鮪魚，或是有時朋友會給一些不知道品種的魚，每次處理完放進冷凍庫後，都會導致整個冷凍庫都是魚腥味，就連裡頭的冰塊、蔬菜和餅乾等，都會一起帶上腥味，因此無奈詢問：

在無法改變家人習慣的狀況下，有辦法避免冷庫裡的其他食材、物品沾染魚腥味嗎？

問題一出，就有不少內行人提供建議：

「一個方法是用保鮮盒裝起來，因為保鮮袋有可能被魚刺刺破」

「我現在都用沛樂的保鮮盒冷凍肉或醃肉，味道都沒有跑出去過連榴槤味都可以隔絕很不錯」

「全部擦過之後，放一個大樂扣，其他的東西都放樂扣裡，也要確定一下冰箱的冷度是不是不夠，完全凍住的話腥味應該不會那麼明顯，應該是不夠冷」

「日本有防臭袋可以隔絕源頭，另外冰箱用臭氧機或許會有用」



相關文章：雪櫃衛生｜雪櫃長期沒清理髒如馬桶恐誘發肝癌！防中毒使用7守則👇👇👇

+ 11

也有網友認為乾脆多買一個冷凍櫃：

「長輩就是隨時都能塞爆冰箱，自己再買台冰箱確實比較實際」

「再買一個冰箱好嗎，沒幾個錢的事情，一萬都不用」

「空間夠的話，再買一個冰櫃」

「買一個冰箱放自己房間」



達人用2便宜好物徹底除臭

至於如何消除冰箱異味，據《健康2.0》報導，有機養生專家王明勇分享製作冰箱清潔劑的方法，不僅能除臭，還有殺菌和清潔的功效，連發霉的冰箱膠條也可以輕鬆去除。

需要準備檸檬果皮，或是柳丁、橘子皮，以及市售75％藥用酒精，首先把果皮撕成小塊，放進密閉罐子裡，再倒入藥用酒精淹過果皮後靜置一周，時間到了之後把做好的精油倒進空罐中，就做好一瓶天然的冰箱清潔劑了。

相關文章：食物保存｜大蒜冷藏易變苦多1步延長保鮮！忌放雪櫃5食物正確保存👇👇👇

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冰箱一開就飄臭味怎麼辦？達人用2便宜好物徹底除臭，陳年汙垢異味通通消失】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

