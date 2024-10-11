Excel進階使用技巧　一鍵找出並刪除重複資料　數據清洗輕鬆上手

利用 Excel 製作的資料輸入表格，經過長時間的使用後，不免會重複鍵入相同的資料，但當表格的資料愈來愈多，要在龐大的表格中，立即找到重複的項目並不容易，且當表格須要進行計算時，例如加總、平均、累計等等，重複的資料必會影響計算結果的正確性。



這裡介紹Excel內建的「移除重複」功能，顧名思義，就是可將表格中重複的資料刪除，以維護表格的正確定。

Excel進階使用技巧（unsplash@rubaitul-azad）

不過，在進行「移除重複」功能，還可先利用「設定格式化的條件」，在龐大的表格裡，先找到「重複的值」後，再進一步選擇將重複的項目刪除。而這看似複雜的步驟，其實都是Excel內建的功能，不用寫巨集、函數，只要點選到正確的功能，幾個步驟就能輕鬆完成。

這裡就以刪除重複鍵入的會員資料為例，示範如何透過「設定格式化的條件」及「移除重複」功能，將表格中重複的會員資料快速移除。

步驟1.

選取所要比對的欄位，先進行重複資料的篩選工作。

步驟1.選取所要比對的欄位，先進行重複資料的篩選工作。（T客邦提供）

步驟2.

(1)在「常用」分頁下，點選「設定格式化的條件」。(2)於「醒目提示儲存格規格」下，選擇「重複的值」。

步驟2.(1)在「常用」分頁下，點選「設定格式化的條件」。(2)於「醒目提示儲存格規格」下，選擇「重複的值」。（T客邦提供）

步驟3.

在出現的視窗，選擇「重複」，也可指定篩選到重複值的顯示顏色。

步驟3.在出現的視窗，選擇「重複」，也可指定篩選到重複值的顯示顏色。（T客邦提供）

步驟4.

回到Excel表後會發現，已將找到相同的儲存格標示出來。

步驟4.回到Excel表後會發現，已將找到相同的儲存格標示出來。（T客邦提供）

步驟5.

(1)接著點選於「資料」分頁。(2)選擇「移除重複」項目。

步驟5.(1)接著點選於「資料」分頁。(2)選擇「移除重複」項目。 （T客邦提供）

步驟6.

於出現的視窗裡，勾選要刪除的資料欄位後，再按下「確定」。此例為會員編號、會員姓名。

步驟6.於出現的視窗裡，勾選要刪除的資料欄位後，再按下「確定」。此例為會員編號、會員姓名。 （T客邦提供）

步驟7.

接著會跳出提示視窗，告知已刪除的資料數，以及所保留的資料數。

步驟7.接著會跳出提示視窗，告知已刪除的資料數，以及所保留的資料數。 （T客邦提供）

步驟8.

回到Excel表後，就會發現表格中重複的儲存格資料已經被刪除。

步驟8.回到Excel表後，就會發現表格中重複的儲存格資料已經被刪除。（T客邦提供）

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