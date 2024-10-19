使用Instagram限時動態「顯示」功能　讓你的限時動態更具吸引力

在 Instagram 發限時動態，總是不知道哪些人對你的內容有興趣嗎？近期新增了一項「顯示」功能，使用者可以發佈一則隱藏的限時動態，其他用戶需要傳送訊息或傳達心情後才能查看內容。



新功能不僅讓人有驚喜感，好玩之餘也能增加與其他用戶的互動。

步驟 1：在限時動態的頁面中，拍攝或新增一張照片，然後點選「貼紙」圖示。

步驟 1：在限時動態的頁面中，拍攝或新增一張照片，然後點選「貼紙」圖示。（T客邦提供）

步驟 2：接著找到「顯示」的功能。

步驟 2：接著找到「顯示」的功能。（T客邦提供）

步驟 3：再來在空格處打上文字。要特別注意，這裡留白的話將無法使用該功能。

步驟 3：再來在空格處打上文字。要特別注意，這裡留白的話將無法使用該功能。（T客邦提供）

步驟 4：調整完大小及位置後即可發佈。另外，也可以透過「預覽」事先查看限時動態會長什麼樣子。

步驟 4：調整完大小及位置後即可發佈。另外，也可以透過「預覽」事先查看限時動態會長什麼樣子。（T客邦提供）

步驟 5：透過「顯示」功能發佈出去後，其他用戶看到該則限時動態就會呈現模糊的樣子。

步驟 5：透過「顯示」功能發佈出去後，其他用戶看到該則限時動態就會呈現模糊的樣子。（T客邦提供）

步驟 6：想要看到限時動態，則需要透過傳送訊息或者是回覆表情符號，內容才會清楚顯示。

步驟 6：想要看到限時動態，則需要透過傳送訊息或者是回覆表情符號，內容才會清楚顯示。（T客邦提供）

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