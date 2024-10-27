Android手機防盜新功能　3步驟設定失竊防護鎖定　個人資料更安全

Google推出結合AI偵測的新失竊防護功能，包括失竊偵測鎖定、離線裝置鎖定以及遠端鎖定三大功能，如何開啟設定？



Google在今年5月I/O大會上發表失竊防護功能（Theft Detection Lock），近期透過Google Play Services 的版本更新，在10月中旬陸續開始向台灣安卓（Android）手機用戶推送新功能。

Android手機防盜新功能（unsplash@onur-binay）

當手機不慎掉落遺失，或是走在路上遇到竊賊突然搶走手機並逃跑，除了靠傳統的定位功能搜尋手機位置、從「尋找我的裝置」功能遠端清除個人資料之外，現在Google新增了結合AI偵測的新失竊防護功能，包括失竊偵測鎖定、離線裝置鎖定以及遠端鎖定三大功能，保護使用者的個人資料安全。

失竊防護功能目前支援Android 10以後的裝置，Android用戶可以打開手機檢查是否更新到最新版本，就能手動開啟失竊防護功能，降低失竊後的風險危機。

失竊防護功能怎麼啟用？三步驟教學

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以Samsung S23 Ultra手機為例，以下三步驟設定教學：

步驟一

前往「設定」>安全性與隱私權＞更多安全性設定＞失竊防護；或是在搜尋欄搜尋「失竊防護」。

失竊防護功能怎麼啟用？（數位時代提供）

失竊防護功能怎麼啟用？（數位時代提供）

步驟二

進入頁面後，啟動「失竊偵測鎖定」與「離線裝置鎖定」2個自動功能，即可開啟偵測保護。

失竊偵測鎖定：當有人在解鎖的狀態下突然從你手中搶走手機，AI系統就會啟動偵測手機遭他人竊取的逃跑動作，並自動鎖定手機螢幕，防止資料和應用程式進一步外洩，重新解鎖手機也將要求進行身份驗證。

失竊偵測鎖定與手機的動作感應器、Wi-Fi和智慧裝置連線，因此必須是手機正在使用的情境下，且裝置處於解鎖狀態時，這項功能才會運作。

失竊防護功能怎麼啟用？（數位時代提供）

離線裝置鎖定：當手機裝置進入長時間離線狀態，螢幕就會隨即鎖定。小偷竊取手機後，通常會關閉網路連線以防手機被定位追蹤，此時離線設備鎖定功能就會自動鎖住螢幕，讓小偷無法再繼續其他動作破壞裝置。另外，離線裝置鎖定功能一天最多可鎖定螢幕2次。

失竊防護功能怎麼啟用？（數位時代提供）

步驟三

在手機失竊的情況下，可啟動遠端鎖定功能，於android.com/lock頁面輸入電話號碼找尋手機

失竊防護功能怎麼啟用？（數位時代提供）

失竊防護功能怎麼啟用？（數位時代提供）

當手機確定已遺失或被他人竊取持有，可以透過遠端鎖定功能，不需額外登入Google帳號

找出「尋找我的裝置」功能，輸入自己的電話號碼就可遠端操作鎖定手機裝置。

要啟動這項功能，裝置必須連上網路，當手機尋回後可以使用螢幕鎖定功能進行解鎖，一天最多可鎖定螢幕2次。

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