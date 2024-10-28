ChatGPT-4o圖片翻譯功能應用　一鍵翻譯外文菜單　輕鬆點餐無國界

受惠於 OpenAI 在今年 5 月推出了 ChatGPT 的新模型 GPT-4o，可以進階處理文字、音訊和圖像，而且開放全用戶免費使用，享受以前僅開放給付費用戶的多項功能，其一就是能上傳照片和檔案供聊天機器人分析。



有鑑於此，我們不妨善加運用其圖片辨識功能到日常生活情境，例如出國旅行時，來到沒有提供中英文菜單的餐廳時，這時只要拍照上傳並輸入指令，就能請教 GPT-4o，不過要注意的是，與付費用戶相比，免費版的 ChatGPT 每個小時的指令次數與圖片上傳額度有限。

用 ChatGPT App 翻譯外文菜單（unsplash@ilgmyzin）

用 ChatGPT App 翻譯外文菜單：

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步驟 1：

首先將 ChatGPT App 更新到最新版本，進入後點選左下角的「照片」圖示。

步驟 1：首先將 ChatGPT App 更新到最新版本，進入後點選左下角的「照片」圖示。（T客邦提供）

步驟 2：

接著在照片圖庫中，選擇所拍攝的外文菜單，並按下「加入」。

步驟 2：接著在照片圖庫中，選擇所拍攝的外文菜單，並按下「加入」。（T客邦提供）

步驟 3：

下一步輸入翻譯指令，例如：將 XX 文菜單翻譯成繁體中文。

步驟 3：下一步輸入翻譯指令，例如：將 XX 文菜單翻譯成繁體中文。（T客邦提供）

步驟 4：

在指令中加入「以表單顯示，並羅列每一欄位需顯示的資訊內容」，完成後按下「送出」。

步驟 4：在指令中加入「以表單顯示，並羅列每一欄位需顯示的資訊內容」，完成後按下「送出」。 （T客邦提供）

步驟 5：

ChatGPT 便會依照指令，成功將外文菜單依序以表格形式翻譯成中文，同時顯示價格。

步驟 5：ChatGPT 便會依照指令，成功將外文菜單依序以表格形式翻譯成中文，同時顯示價格。（T客邦提供）

步驟 6：

不過免費版有限制每日圖片上傳額度與指令次數，若有大量使用需求，建議升級訂閱 Plus 版本。

步驟 6：不過免費版有限制每日圖片上傳額度與指令次數，若有大量使用需求，建議升級訂閱 Plus 版本。（T客邦提供）

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