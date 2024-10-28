ChatGPT-4o圖片翻譯功能應用 一鍵翻譯外文菜單 輕鬆點餐無國界
撰文：T客邦
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受惠於 OpenAI 在今年 5 月推出了 ChatGPT 的新模型 GPT-4o，可以進階處理文字、音訊和圖像，而且開放全用戶免費使用，享受以前僅開放給付費用戶的多項功能，其一就是能上傳照片和檔案供聊天機器人分析。
有鑑於此，我們不妨善加運用其圖片辨識功能到日常生活情境，例如出國旅行時，來到沒有提供中英文菜單的餐廳時，這時只要拍照上傳並輸入指令，就能請教 GPT-4o，不過要注意的是，與付費用戶相比，免費版的 ChatGPT 每個小時的指令次數與圖片上傳額度有限。
用 ChatGPT App 翻譯外文菜單：
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步驟 1：
首先將 ChatGPT App 更新到最新版本，進入後點選左下角的「照片」圖示。
步驟 2：
接著在照片圖庫中，選擇所拍攝的外文菜單，並按下「加入」。
步驟 3：
下一步輸入翻譯指令，例如：將 XX 文菜單翻譯成繁體中文。
步驟 4：
在指令中加入「以表單顯示，並羅列每一欄位需顯示的資訊內容」，完成後按下「送出」。
步驟 5：
ChatGPT 便會依照指令，成功將外文菜單依序以表格形式翻譯成中文，同時顯示價格。
步驟 6：
不過免費版有限制每日圖片上傳額度與指令次數，若有大量使用需求，建議升級訂閱 Plus 版本。
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【本文獲「T客邦」授權轉載。】