善用iPhone內建捷徑App　一鍵設定自動通知功能　生活便捷新體驗

玩遊戲時常常忘記報備、或是小朋友總是趁大人不注意偷偷玩手機嗎？iPhone內建「捷徑 App」中的「自動化操作」，可以透過一個事件而非手動方式觸發捷徑，像是在到家時、離開公司、或是特定時間，自動執行設定好的操作。因此可以利用其功能，設定在打開 App 時，自動傳送訊息給特定對象，就不怕忙起來對方會找不到你。而因為執行方式可以選擇「執行時不通知」，所以如果設定開啟 App 時傳送訊息給自己，也可以透過此方式來看自己一天會開啟特定 App 幾次。



除了自動傳送訊息外，在「捷徑」中也可以設定在特定時間打開 App，或是抵達家中時播放音樂等，來達到更便捷的生活。

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步驟 1：

首先進到捷徑 App， 並點選「自動化」的分頁。

步驟 1：首先進到捷徑 App， 並點選「自動化」的分頁。（T客邦提供）

步驟 2：

接著按下「新增自動化操作」。

步驟 2：接著按下「新增自動化操作」。（T客邦提供）

步驟 3：

因為這次是以打開 App 時傳送訊息做示範，因此這裡往下滑找到「App」。

步驟 3：因為這次是以打開 App 時傳送訊息做示範，因此這裡往下滑找到「App」。（T客邦提供）

步驟 4：

接著在 App 欄位的右側點選「選擇」。

步驟 4：接著在 App 欄位的右側點選「選擇」。（T客邦提供）

步驟 5：

選單中就會跳出手機裡的 App，找到欲設定的 App 並按下完成。

步驟 5：選單中就會跳出手機裡的 App，找到欲設定的 App 並按下完成。（T客邦提供）

步驟 6：

執行操作的時機可以選擇開啟／關閉 App 時，還能設定執行前是否要先確認、或要不要通知。

步驟 6：執行操作的時機可以選擇開啟／關閉 App 時，還能設定執行前是否要先確認、或要不要通知。（T客邦提供）

步驟 7：

再來要設定當開啟 App 時要傳送訊息，這裡點選「新增空白的自動化操作」。

步驟 7：再來要設定當開啟 App 時要傳送訊息，這裡點選「新增空白的自動化操作」。（T客邦提供）

步驟 8：

然後點選「加入動作」。

步驟 8：然後點選「加入動作」。（T客邦提供）

步驟 9：

這裡示範透過 LINE 傳送訊息，所以在搜尋欄中打上 LINE 並選擇欲傳送的對象。

步驟 9：這裡示範透過 LINE 傳送訊息，所以在搜尋欄中打上 LINE 並選擇欲傳送的對象。（T客邦提供）

步驟 10：

接著打上要傳送的訊息文字，最後按下「完成」。

步驟 10：接著打上要傳送的訊息文字，最後按下「完成」。（T客邦提供）

步驟 11：

而因為我是選擇「確認後執行」，因此在打開 App 時會跳出通知。

步驟 11：而因為我是選擇「確認後執行」，因此在打開 App 時會跳出通知。（T客邦提供）

步驟 12：

點選捷徑的通知後會跳出「執行」選項，按下才會傳送訊息，沒有確認則不會執行動作。

步驟 12：點選捷徑的通知後會跳出「執行」選項，按下才會傳送訊息，沒有確認則不會執行動作。（T客邦提供）

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