免費AI圖片轉提示詞工具　一鍵生成描述關鍵字　圖片創作神助手

如果要使用人工智慧 AI 生成各種圖片，必須要能寫出一段完整的提示詞（Prompt），用以描述要製作的圖片內容或是風格等要素，而且大部分產生器都只支援英文提示詞，對於中文使用者來說確實會有一點難度。



想知道怎麼樣寫出好的圖片描述和提示詞嗎？

本文要介紹「Image to Prompt」是免費的圖片轉文字工具，將圖片上傳、幾秒鐘就能準確辨識轉為提示詞，將生成內容複製後使用在其他的 AI 圖片產生器，例如 Flux1、Stable Diffusion 和 Midjourney 等應用程式，辨識速度很快，轉換後圖片就會刪除，伺服器不會儲存使用者上傳辨識的圖片資料。

Image to Prompt 網站宗旨是幫助使用者撰寫更好的圖片提示詞，從而讓使用者能夠更好的使用圖片 AI 工具生成各種圖片，如果有需要取得圖片提示詞靈感，從圖片直接轉換文字、稍作修改調整應該是最快的方法。

網站名稱：Image to Prompt

網站鏈結：https://imagetoprompt.org/



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使用教學

開啟「Image to Prompt」網站後直接把要轉換為文字的圖片拖曳到左側上傳欄位（或是點選下方的範例圖片直接帶入進行測試），接著點選右上角「Start convert」就會開始辨識、轉換。

Image to Prompt（免費資源網路社群）

幾秒鐘後右側就會顯示英文的圖片提示詞，將這段文字使用在其他 AI 圖片產生器就能生成近似的圖片，有需要也可以修改部分內容，相較於從零開始撰寫提示詞先使用產生器轉換會是更快的方法。

Image to Prompt（免費資源網路社群）

如果圖片的主題是人物，Image to Prompt 也能正確辨識並提供相關資訊。

Image to Prompt

值得一試的三個理由：

幾秒鐘即可將上傳的圖片轉換為英文提示詞，節省時間、增加效率

上傳的圖片在轉換後會被刪除，伺服器不會儲存任何資料

操作簡單，即使對於不熟悉英語的使用者也能輕鬆上手



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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】