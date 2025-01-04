Edge瀏覽器有新功能 手機上照片可傳到電腦 輕鬆跨越裝置界線
微軟對於自家的 Edge 瀏覽器，總是不吝惜加入更多功能，今年度又推出一個名為「行動上傳」的新功能，讓用戶能夠從行動裝置直接上傳檔案至桌面版瀏覽器，不需透過傳輸線，也不用繞路先上傳雲端再下載，而且沒有檔案格式的限制，但檔案大小不能超過 1GB。
只要確定行動裝置與電腦都處於同一個區域無線網路之內，就可以進行連線配對並傳送檔案，而且透過瀏覽器就可以達成，不需要另外安裝應用程式，十分適合在上網時需要從行動裝置傳遞檔案的情境，可提高工作流程的效率，不過在官方說明有提到，針對部分企業網路的內部網路配置可能較為複雜，若無法成功連線，可以切至備用網路來解決問題。
手機上的相片，可透過Edge瀏覽器秒傳到電腦上：
步驟 1：使用 Edge 上網時，如果遇到要上傳處理的檔案存在手機裡的情況，可以直接按網頁中的「上傳檔案」。
步驟 2：在選擇檔案的視窗中，按下「從行動裝置上傳」。（只有 Edge 瀏覽器會多出這個選項）
步驟 3：接著畫面中會出現一個 QR 碼，然後就可以拿起手機進行掃描。
步驟 4：手機與電腦需在同一個區網內，初次使用的話，任何行動瀏覽器均可進行掃描並開啟。
步驟 5：按照畫面的指示，在電腦上點選「確認」以進行配對。
步驟 6：顯示「配對成功」即可回到手機繼續進行上傳檔案。
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步驟 7：在手機上按下「上傳檔案」，如果不是使用行動版的 Edge，會有上傳次數的限制。
步驟 8：選擇要上傳的檔案，最多一次可以上傳 10 個，勾選完後按下「選取」。
步驟 9：回到電腦並按下「確認」以啟動檔案上傳流程。
步驟 10：手機端以及電腦端會同步顯示上傳進度，等待上傳完成即可。
步驟 11：上傳完成後會依照原本的工作，繼續透過網路上傳至網頁，以便使用者作後續的處理。
步驟 12：而已經上傳的檔案，也會同步保存在電腦「下載」內的「UploadFromMobile」資料夾裡。
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