Edge瀏覽器有新功能　手機上照片可傳到電腦　輕鬆跨越裝置界線

微軟對於自家的 Edge 瀏覽器，總是不吝惜加入更多功能，今年度又推出一個名為「行動上傳」的新功能，讓用戶能夠從行動裝置直接上傳檔案至桌面版瀏覽器，不需透過傳輸線，也不用繞路先上傳雲端再下載，而且沒有檔案格式的限制，但檔案大小不能超過 1GB。



只要確定行動裝置與電腦都處於同一個區域無線網路之內，就可以進行連線配對並傳送檔案，而且透過瀏覽器就可以達成，不需要另外安裝應用程式，十分適合在上網時需要從行動裝置傳遞檔案的情境，可提高工作流程的效率，不過在官方說明有提到，針對部分企業網路的內部網路配置可能較為複雜，若無法成功連線，可以切至備用網路來解決問題。

手機上的相片，可透過Edge瀏覽器秒傳到電腦上：

+ 8

步驟 1：使用 Edge 上網時，如果遇到要上傳處理的檔案存在手機裡的情況，可以直接按網頁中的「上傳檔案」。

步驟 1：使用 Edge 上網時，如果遇到要上傳處理的檔案存在手機裡的情況，可以直接按網頁中的「上傳檔案」。（T客邦提供）

步驟 2：在選擇檔案的視窗中，按下「從行動裝置上傳」。（只有 Edge 瀏覽器會多出這個選項）

步驟 2：在選擇檔案的視窗中，按下「從行動裝置上傳」。（只有 Edge 瀏覽器會多出這個選項）（T客邦提供）

步驟 3：接著畫面中會出現一個 QR 碼，然後就可以拿起手機進行掃描。

步驟 3：接著畫面中會出現一個 QR 碼，然後就可以拿起手機進行掃描。（T客邦提供）

步驟 4：手機與電腦需在同一個區網內，初次使用的話，任何行動瀏覽器均可進行掃描並開啟。

步驟 4：手機與電腦需在同一個區網內，初次使用的話，任何行動瀏覽器均可進行掃描並開啟。（T客邦提供）

步驟 5：按照畫面的指示，在電腦上點選「確認」以進行配對。

步驟 5：按照畫面的指示，在電腦上點選「確認」以進行配對。（T客邦提供）

步驟 6：顯示「配對成功」即可回到手機繼續進行上傳檔案。

步驟 6：顯示「配對成功」即可回到手機繼續進行上傳檔案。（T客邦提供）

延伸閱讀：1分鐘學會在Windows電腦上 輕鬆找回Wi-Fi密碼：勾選顯示字元（點擊連結看全文）

+ 2

步驟 7：在手機上按下「上傳檔案」，如果不是使用行動版的 Edge，會有上傳次數的限制。

步驟 7：在手機上按下「上傳檔案」，如果不是使用行動版的 Edge，會有上傳次數的限制。（T客邦提供）

步驟 8：選擇要上傳的檔案，最多一次可以上傳 10 個，勾選完後按下「選取」。

步驟 8：選擇要上傳的檔案，最多一次可以上傳 10 個，勾選完後按下「選取」。（T客邦提供）

步驟 9：回到電腦並按下「確認」以啟動檔案上傳流程。

步驟 9：回到電腦並按下「確認」以啟動檔案上傳流程。（T客邦提供）

步驟 10：手機端以及電腦端會同步顯示上傳進度，等待上傳完成即可。

步驟 10：手機端以及電腦端會同步顯示上傳進度，等待上傳完成即可。（T客邦提供）

步驟 11：上傳完成後會依照原本的工作，繼續透過網路上傳至網頁，以便使用者作後續的處理。

步驟 11：上傳完成後會依照原本的工作，繼續透過網路上傳至網頁，以便使用者作後續的處理。（T客邦提供）

步驟 12：而已經上傳的檔案，也會同步保存在電腦「下載」內的「UploadFromMobile」資料夾裡。

步驟 12：而已經上傳的檔案，也會同步保存在電腦「下載」內的「UploadFromMobile」資料夾裡。（T客邦提供）

延伸閱讀：在Chrome中替換搜尋引擎成ChatGPT Search 即時讓AI來解答你難題（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「T客邦」授權轉載。】