免費還免註冊AI即時圖片生成工具　開源模型FLUX速度與品質有驚喜

BlinkShot 是一個以 AI 人工智慧技術即時生成圖片的免費服務，這是開放原始碼專案，背後使用 AI 加速雲服務「Together AI」和圖片生成模型 FLUX，這項服務特性是能在非常短的時間內依照輸入的提示詞生成各種圖片，以毫秒為單位，產生的圖片也絲毫不遜色。



用BlickShot 生成的圖片（BlickShot）

本文首圖就是以 BlickShot 生成，有興趣的朋友可以來玩玩看。

不過 BlinkShot 只有支援英文提示詞，若沒有靈感，也可以直接叫 AI 服務幫你產生（例如用 ChatGPT 或其他同類型服務），另一個方法是使用圖片轉文字 AI 工具，例如：Image to Prompt、AI Describe Pictures、AnimeGenius 都能將上傳的圖片快速轉換為英文描述字句，最後稍作修改、再以其他 AI 生成服務來製作類似的圖片。

BlinkShot 目前沒有使用的生成數量限制，但它有個「Together API Key」欄位可設定 API 金鑰，未來可能會有一些限制，但在此之前所有產生的圖片素材皆可免費下載、使用，AI 圖片基本上也不會受到版權限制，使用於個人或商業用途都沒問題。

網站名稱：BlinkShot

網站鏈結：https://www.blinkshot.io/



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如何使用 BlinkShot 生成圖片？

1. 輸入生成的圖片描述詞。

開啟 BlinkShot 後直接輸入提示詞就會立即生成圖片，整體速度非常快，過程中如果繼續輸入其他形容或是描述詞，圖片會即時更新，相較於其他同類型的 AI 圖片產生器來說確實非常強大！

2. 下方會顯示生成的圖片歷史紀錄。

透過 BlinkShot 生成的圖片看起來很逼真，也能依照使用者需求調整成各種風格、樣式，越仔細的描述就能生成更細緻準確的結果。

生成過的圖片歷史紀錄會顯示於下方，可以隨時切換回去檢視。

3. 在圖片點選右鍵即可下載保存。

在圖片上點選滑鼠右鍵、選擇「另存圖片」後將圖片保存下來即可使用。

BlinkShot 未來會加入下載按鈕，讓使用者更方便取得圖片。

值得一試的三個理由：

BlinkShot 是開放原始碼專案，並採用先進的 FLUX 圖片生成模型

能在毫秒內生成圖片，即時呈現結果，效率極高

目前無使用限制，所有圖片皆可用於個人或商業用途，免費又便利



延伸閱讀：免費AI圖片轉提示詞工具 一鍵生成描述關鍵字 圖片創作神助手（點擊連結看全文）

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