Google地圖Plus Code應用 無需輸入文字 比GPS座標更簡短方便
撰文：T客邦
出版：更新：
許多人相約時，習慣使用 Google 地圖來尋找位置與定位，但是針對一些比較廣闊的區域，或是沒有地址的場所來說，要透過 Google 地圖導航到某個定點，其實並不容易。
像是沿著河畔綿延的河濱公園，或是大型的遊樂園內，如果基於隱私或者熟悉程度，不想對他人開放分享個人位置資訊，那麼透過 Plus Code 也是不錯的方式，這是一種開源的數位地址，透過演算法將複雜的經緯數字轉化為單純的代碼，更利於分享。
如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？
+2
步驟 1：打開 Google 地圖，長按地圖上要分享的位址以放置圖釘，並上滑打開位置資訊。
步驟 2：其中有著十字符號的項目即為 Plus Code，點擊即可複製並分享給對方。
步驟 3：對方同樣打開 Google 地圖後，點擊搜尋框並輸入上述的 Plus Code碼。
步驟 4：如果對方並不在附近，記得還要請他輸入縣市或區域，否則可能定位至其他城市。
步驟 5：然後對方就能精確的定位到你所分享的位置，並可點選「路線」進行導航規劃。
步驟 6：導航流程如同一般 Google 地圖操作，可選擇交通方式按「開始」即可。
延伸閱讀：Google雲端硬碟一鍵設定檔案權限 分享資料不一定要透過電郵新增（點擊連結看全文）
+2
延伸閱讀：如何使用Instagram限動剪裁貼圖功能？6個步驟為Reels短片加樂趣（點擊連結看全文）
+9
簡單步驟將電子書與Google Play圖書融合 還能整合筆記與書籤免費AI圖片轉提示詞工具 一鍵生成描述關鍵字 圖片創作神助手善用iPhone內建捷徑App 一鍵設定自動通知功能 生活便捷新體驗Midjourney圖片風格代碼免費讓你知 還能1鍵複製樣式參考編號免費體驗AI動畫合成 1分鐘讓靜態照片動起來：看起來還很自然iPhone用家如何得知手機有沒有被駭？簡易6步驟檢查並加強保障不知個別Emoji有何含意？1個設定讓iPhone朗讀出來 直接聽懂意思
【本文獲「T客邦」授權轉載。】