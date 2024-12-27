Google地圖Plus Code應用　無需輸入文字　比GPS座標更簡短方便

許多人相約時，習慣使用 Google 地圖來尋找位置與定位，但是針對一些比較廣闊的區域，或是沒有地址的場所來說，要透過 Google 地圖導航到某個定點，其實並不容易。



像是沿著河畔綿延的河濱公園，或是大型的遊樂園內，如果基於隱私或者熟悉程度，不想對他人開放分享個人位置資訊，那麼透過 Plus Code 也是不錯的方式，這是一種開源的數位地址，透過演算法將複雜的經緯數字轉化為單純的代碼，更利於分享。

透過 Plus Code分享個人位置（unsplash@desola-lanre-ologun）

如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？

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步驟 1：打開 Google 地圖，長按地圖上要分享的位址以放置圖釘，並上滑打開位置資訊。

如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？（T客邦提供）

步驟 2：其中有著十字符號的項目即為 Plus Code，點擊即可複製並分享給對方。

如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？（T客邦提供）

步驟 3：對方同樣打開 Google 地圖後，點擊搜尋框並輸入上述的 Plus Code碼。

如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？（T客邦提供）

步驟 4：如果對方並不在附近，記得還要請他輸入縣市或區域，否則可能定位至其他城市。

如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？（T客邦提供）

步驟 5：然後對方就能精確的定位到你所分享的位置，並可點選「路線」進行導航規劃。

如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？（T客邦提供）

步驟 6：導航流程如同一般 Google 地圖操作，可選擇交通方式按「開始」即可。

如何使用 Google 地圖的 Plus Code 分享位置？（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】