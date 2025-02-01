4個步驟輕鬆讓你移除相片中浮水印　品質、效率雙保證但有1限制

Kaze.ai 是一個多功能 AI 圖片編輯服務，提供 AI 修復圖片、移除圖片浮水印等功能，其中去除圖片浮水印工具非常強大！



可以將圖片上浮水印（文字、標誌或任何內容）快速清除，即使是很複雜的浮水印都能自動處理，將檔案上傳後交給 AI 進行分析編輯，整個流程只需幾秒鐘時間就能完成。

Kaze.ai 移除圖片浮水印工具以 AI 人工智慧技術驅動（Kaze.ai）

Kaze.ai 移除圖片浮水印工具以 AI 人工智慧技術驅動，兼具維持圖片畫質、支援多種圖片格式特性，免費註冊後可獲得 3 點積分，每次處理、下載圖片會扣除積分一點，需要更大量處理圖片可考慮付費購買更多的積分，或是直接以訂閱方式取得（訂閱單價較低）。

Kaze.ai 移除圖片浮水印工具以 AI 人工智慧技術驅動（Kaze.ai）

接下來就實際示範如何以 Kaze.ai 移除浮水印吧！

網站名稱：Kaze.ai

網站鏈結：https://kaze.ai/watermark-removal



使用教學

1. 上傳圖片。

開啟 Kaze.ai 移除圖片浮水印服務後，點選「Upload Image」選取要處理的圖片，接著會看到如下的編輯畫面，右上角可以切換模式：Fast Speed（快速）或是 Best Quality（最佳品質）。

如果想要去除浮水印的過程更為精確，可以點選左上角「Removal Area」手動選擇要移除的範圍。

上傳圖片。（免費資源網路社群提供）

2. 手動設定移除範圍（可選）。

進入手動設定移除範圍的模式，直接使用游標畫出浮水印位置。

這個步驟不一定要做，Kaze.ai 是全自動的 AI 去除浮水印工具，會自動偵測和辨識浮水印，除非是移除後效果不佳，就需要經過手動模式標記範圍。

手動設定移除範圍（可選）。（免費資源網路社群提供）

3. 啟動 AI 浮水印去除。

點選下方按鈕「Remove Watermark」就會開始處理、移除浮水印，下方會顯示剩餘的可用次數。

延伸閱讀：微軟提供免費AI圖片產生器 GPT-4隨便用 更能生成16:9長方形圖（點擊連結看全文）

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4. 下載圖片。

完成後已經清除浮水印的圖片會顯示於右邊，點選下方的「Download」就能下載圖片，不過在沒有註冊情況下只可以下載較小尺寸的相片。

下載圖片。（免費資源網路社群提供）

5. 下載完整尺寸必須先註冊帳號。

如果點選「Download Full Image」會跳出免費註冊的提示訊息，註冊後會獲得 3 點積分。

下載完整尺寸必須先註冊帳號。（免費資源網路社群提供）

常見問題及解決方式。

不過我在測試後發現 Kaze.ai 似乎存在一些問題，即使有積分的情況下依然會顯示 No Enough Limit 錯誤訊息，要求使用者必須要升級方案來取得更多可用的積分。

常見問題及解決方式。（免費資源網路社群提供）

後來找到一個方法，其實只要安裝「Allow Right-Click 解除網頁鎖右鍵、無法複製或開啟選單限制」擴充功能，在下載頁面解除右鍵鎖定即可在圖片上面點選右鍵、找到「另存圖片」選項，經過測試後發現取得的圖片是原始大小。

（免費資源網路社群提供）

值得一試的三個理由：

‧ 無需手動調整即可快速完成浮水印移除，省時省力。

‧ 提供免費試用機會，適合輕量與進階用戶。

‧ 支援多種圖片格式，去除浮水印後仍維持圖片解析度。



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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】