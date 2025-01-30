全自動AI智能網上退地工具　3秒即時移除背景　免登入註冊還免費

免費資源網路社群介紹過非常多的線上去背工具，透過各種 AI 和演算法協助，可以在短短幾秒鐘快速移除照片的背景，只保留主體部分，無論是人物、商品、動物、車輛或是任何圖形幾乎都能處理，相較於以往必須使用專業繪圖軟體進行編輯，現今的去背服務已能夠大幅節省使用者的時間，而且在一些細節上可能處理得更好。



本文要推薦「Remove.photos」是一款非常強大的免費線上移除圖片背景工具，會在上傳圖片後自動去背，整個過程只需要三秒左右，不僅全自動、而且還完全免費！這項服務不需要註冊或登入帳號，也沒有隱藏的付費機制來解鎖相關功能，唯一需要做的就是打開瀏覽器、選擇要去背的照片，去背工具就會自動處理。

免費線上移除圖片背景工具（Remove.photos）

透過編輯器還能快速更換背景，例如在去背後將照片背景更改為純色背景，或是自訂為其他背景，也能為照片套用各式濾鏡效果，處理後的相片可以被使用於任何地方，例如藝術圖、廣告橫幅、簡報或是產品介紹，這個服務還有提供整合 AI 技術的文字識別（OCR）、移除圖片中特定物件和各種相片編輯相關功能。

網站名稱：Remove.photos

網站鏈結：https://remove.photos/zh-tw/



Remove.photos助你輕鬆除去背景：

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使用教學

1. 進入網站並選擇語言

首先，開啟 Remove.photos 網站後可以從右上角切換語言，目前已有繁體中文介面。

網站提供人物、商品、動物、車輛和圖形的去背範例，如果手邊沒有圖片，在上傳功能右下方找到測試用的範例圖後直接帶入 Remove.photos 也能進行測試。

進入網站並選擇語言（免費資源網路社群提供）

2. 上傳圖片，自動去背

點選左下角「上傳圖片」或是將圖檔拖曳到網頁上傳，上傳後就會自動處理，沒有其他的設定選項。

上傳圖片，自動去背（免費資源網路社群提供）

去除背景的結果會直接顯示在網頁上，從右側還能選擇不同的模型，可以稍微點一下看看，有些模型的處理效果可能會更好（不過好壞還是要取決於使用者上傳的圖片，有些細節不一定能夠清除得很細膩）。

上傳圖片，自動去背（免費資源網路社群提供）

延伸閱讀：免費AI圖片轉提示詞工具 一鍵生成描述關鍵字 圖片創作神助手（點擊連結看全文）

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3. 對比編輯前後效果

點選上方「對比」可以開啟原圖和去背圖片的對比模式，拖曳中軸來查看編輯前後的效果，如果滿意的話直接點上方「下載」就能將去背後的圖片保存起來。

對比編輯前後效果（免費資源網路社群提供）

4. 進階編輯功能可替換背景

Remove.photos 還有一個「編輯」功能，可以將圖片背景替換為其他照片或是顏色，比較有用的是還有對圖片背景進行模糊效果處理，非常好用！這在有些服務或應用程式是屬於付費功能，但在這裡可以免費用。

進階編輯功能可替換背景（免費資源網路社群提供）

5. 下載高解析度圖片

點選下載圖片後 Remove.photos 需要一段時間準備，服務標榜的是即使是下載 HD 高解析度照片也完全免費！

下載高解析度圖片（免費資源網路社群提供）

等待處理完成後點選「Free Download」就能免費下載處理後的圖片。

下載高解析度圖片（免費資源網路社群提供）

值得一試的三個理由：

‧ 無需註冊或額外付費，即可享受完整功能

‧ 三秒完成去背，支援各種圖片類型，省時又方便快速

‧ 內建編輯器可更換背景、加入濾鏡效果，支援高畫質下載



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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】