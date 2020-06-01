免費超易用退地App！一鍵快速去除或更換背景加疊層、文字和圖片

好多人都習慣用電腦的改圖執相軟件為手機拍的照片退地，不過其實智能手機都有不少改圖App做到退地效果。是次特別為iOS／iPhone用家簡介的一款免費而高效率的退地應用程式「PhotoRoom」，可以一鍵快速為動物或人像照片退地，而不需使用PhotoShop的套索工具手動勾勒邊緣那麼費時又費神。

PhotoRoom是iPhone 、iPad最易用、最適合不想費神的懶人的「一鍵退地」iOSApp，簡單到只需圖片上傳，其AI就會自動為動物或人像照片退地，甚至連死物照片也照樣退地。即看PhotoRoom簡介（點擊放大圖片細睇詳情）：

簡單講，不管是人像、動物或商品物件，PhotoRoom的智慧圖像分析AI都能夠在一兩秒內退走雜亂背景，只留低主體。就連毛茸茸的狗隻，也能大致保留毛髮細緻的邊緣，算是強大。用家亦能從手機內存或社交網絡／網店平台導入要退地的照片。即看PhotoRoom退地簡單示範教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 5 + 4 + 3

PhotoRoom更提供大量模板，供予用家隨便套用。例如經典、個人檔案照片、網上商店、雪花、生活時尚、網上商店衣櫃模式、簡約自拍照、雜誌（封面）、YouTube 縮圖、波普藝術自拍照、有趣拼貼等效果。但要注意，模板款式會因直度、橫度或正方照片而異 ！PhotoRoom模板簡單一覽（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 2

大量模板是免費，可直接取用，基本上夠用。用家可針對照片進一步調整，好像加入第二張圖、裁切、放大縮細、調整亮度／對比等數值、加入疊層、加入文字編輯等（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 5 + 4 + 3

PhotoRoom加入圖片、文字或疊層閃光效果示範教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 8 + 7 + 6

修改完成，用家點接右上角就能輸出照片。不過「以高清導出」和「移除標誌」兩個輸出選項都需要付費升級至Pro版才可使用。但其實以免費版輸出的照片也夠高像素，在Facebook或Instagram平台的解像度來看已算不錯（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：MRMAD、Apple