【居家防疫】五種超實用健身App推薦　在家工作都可鍛鍊完美身材

想要讓自己的身型更好看，「運動」絕對是最有效的不二法門，但現今年代不是每個人都有多餘的時間及金錢，去報名健身房或是參加健身課程，對此，手機的「健身 App」便成為我們最佳的好夥伴；今番編輯想盤點 5 款實用的健身 App，廢話不多說，趕緊跟上腳步一同往下翻閱吧！

1. Keep

特色：依照難度分不同等級，新手及老手都很適用

+ 3 + 2

這款算是目前最多人使用的健身 App，以在家徒手健身為主，針對各種部位有不同的訓練菜單，且還有分成 K1、K2、K3、K4、K5 共 5 種等級，可以依照自己的程度挑選適合的運動。

2. 30 天健身鍛煉挑戰

特色：養成規律運動的好習慣

+ 3 + 2

相較 Keep 來說，此款健身 App 更適合那些尚未開始固定運動的新手們，裡面有高達超過 700 種不同的燃脂菜單，每種菜單計畫都會以 30 天為一個循環，且難度亦會隨著日子循序漸進，能有效養成規律運動的好習慣！

3. Trainge

特色：專業人士帶你練，運動項目多樣且自由度高

+ 4 + 3 + 2

此款健身 App 又號稱「運動界 Airbnb」，主要是以專人親自指導為主，除了提供重訓、有氧、皮拉提斯、瑜伽、球類運動等多種項目之外，時段及地點亦能依照自己喜好做選擇，且當中還具備紀錄的功能，讓訓練更加具有效率！

4. 7 分鐘鍛鍊

特色：高強度間歇性訓練，能有效燃脂

+ 3 + 2

顧名思義此款 App 便主要是以 7 分鐘為單位的間歇性訓練，大家以為 7 分鐘很短嗎？錯了！在這短短 7 分鐘內蘊含多種高強度動作，基本上整套做完下來絕對都會是大爆汗的那種，但編輯貼心提醒大家在做之前要記得先暖身，才比較不容易受傷喔！

5. Daily Yoga

特色：雕塑身材之餘還能有效舒展筋骨、放鬆身心

+ 4 + 3 + 2

它是專門主打瑜伽的一款健身 App，針對減肥瘦身、減壓助眠、提升免疫力等目標有不同的瑜伽動作可選，我們可以在早起時打開 App 做一組提振精神，又或是在下班回家後做一組舒緩當日疲勞，達到放鬆身心的效果！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】