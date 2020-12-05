Photoshop新手必學基礎功能懶人包　一文教你退地合成改圖5大技巧

Photoshop新手必睇基礎改圖技巧懶人包｜大家因為工作需要、或者娛樂清閒而改圖，也許苦無入手的途徑，問人又怕太基本被取笑。本文綜合《香港01》科技玩物頻道半年來Photoshop教學，整理出改圖5大技巧，新手速學即能上手。

👇👇👇Photoshop 2020選取主體、一鍵極速退地👇👇👇

記得睇埋如何輕鬆執靚人像髮絲！請瀏覽原文了解髮絲美化步驟：Photoshop AI選取功能大提升 教你一鍵退地10步輕鬆執靚人像髮絲

去旅行拍照留念，我們總會遇上風景中路人或雜物太多、有礙觀膽。以下示範利用Photoshop「內容感知工具」的AI像素擷取功能，把符合環境的像素覆蓋在路人離物，以收移除之效：

👇👇👇Photoshop 2020內容感知工具一鍵移除路人雜物教學👇👇👇

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記得瀏覽原文看移除後微調美化背景步驟：教你Photoshop一鍵移除照片背景路人 加5招美化秘技 輕鬆執相

除了使用內容感知工具的像素擷取來實現，還有一個「懶人辦法」可以做到。只需要一個超簡單不用腦的「手拉」動作，用家即可移除圖像上不想保留的地方。簡單而言就是以Photoshop「修補工具」把合適的像素拉入選區補位，以收移除路人雜物之效：

👇👇👇Photoshop 2020懶人專用工具一「拉」補位移除路人雜物教學👇👇👇

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記得瀏覽原文看簡單快速美化背景步驟：教你Photoshop「懶人法」移除照片路人 一個超簡單動作無腦執相

做平面設計總會接觸到文字設計。以下示範Photoshop造字圖層10個必學的文字變形、轉色技巧！

👇👇👇Photoshop造字圖層基本啟用篇！點圖放大睇10個必學視覺效果小秘技👇👇👇

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記得瀏覽原文看簡單5步製作超Sharp醒霓虹燈效果文字：Photoshop造字圖層10個必學技巧！教你簡單5步製作霓虹燈效果文字

Photoshop Key其實好易上手。以下簡單把目前兩位世界上最具人氣的火紅男人，包括美國總統特朗普和《鬼滅之刃》「炎柱」煉獄杏壽郎來個Mock up，簡單示範下無縫Key樣的基本功能同使用技巧：

👇👇👇特朗普完美Cosplay炎柱！點圖放大睇Photoshop 7步變臉Key樣👇👇👇

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Key完侵侵樣上炎柱仍覺得美中不足？是缺乏了炎柱標誌性的交加眉和紅眼晴。記得瀏覽原文看3個美化動作加強氣場：Photoshop｜鬼滅炎柱秒變特朗普 7步輕鬆Key樣合成 附美化技巧

同場加映：Photoshop 10個必學快捷鍵

Photoshop改圖執相功能組合千變萬化，但有一些核心功能是我們常用的，其所對應的鍵盤捷徑快捷鍵Hotkeys如果背熟，絕對幫到你用PS合成、上色、改圖執相事半功倍，加速完成工作。

（香港01美術部製圖）

👇👇👇Photoshop 2020基本常用快捷鍵Hotkeys（點圖放大）👇👇👇

以上只展示了頭2個Hotkeys！欲了解更多，請即瀏覽原文：Photoshop 10個必學鍵盤捷徑 學識輕鬆改圖 附Win/macOS教學