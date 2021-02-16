撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-16 18:50

平時會不會接下陌生來電呢？去年本港1月至11月，警方就錄得1,108宗電話騙案，較2019年數字上升1倍！如果想慎防可疑電話，手機必備以下3個來電辨識App，即時攔截垃圾電話、辨識財務借貸、美容瘦身推廣等推銷來電，以防電話騙案，免受騷擾！

相信不少人都會憤視陌生來電，在手機下載來電辨識App，以攔截陌生來電。之前連登討論區就有網民熱論應該用哪些App來電過濾最好，而以下3個App就被網民推介力讚！

👇👇攔截推銷、垃圾來電3大App推介👇👇

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電話騙案急升1倍

近年電話騙案每見猖獗！早前2月5日，一名39歲姓施的男子曾經接獲一個來自稱為內地執法人員的來電，而對方指他牽涉刑事案件並要求他交出銀行戶口號碼及密碼解決。男子交出資料後，發現戶口內約100萬元人民幣（約120萬港元）被轉走，便隨即報警。

（《警訊》YouTube影片截圖）

保安局局長李家超曾在立法會表示，在疫情期間，警方曾接獲有關口罩買賣或檢疫案件的詐騙案件，在2020年1月至11月期間，警方錄得1,108宗電話騙案，較2019年同期的533宗上升約一倍，而案件涉及款項總共約5.6億元！

當局又指不少詐騙電話都是來自境外，而騙徒大多是冒充政府官員、銀行職員、財務中介或速遞公司職員，然後訛稱受害人牽涉內地的刑事案件，再轉駁到冒認內地官員的同黨進行詐騙。騙徒手法層出不窮，他們會推出假網頁、惡意App，像真度極高！之前警方反詐騙協調中心 (ADCC)曾經推出騙案警示，提醒大眾8個注意要點，以防誤墮電話騙案！

👇👇提防電話騙案8大注意👇👇

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