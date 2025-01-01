記事本也能像Word般有拼字檢查功能？6個步驟輕鬆設定但有此限制

微軟近期在 Windows 11 的記事本（Notepad）中，推出拼寫檢查和自動更正功能，不過目前僅支援英文，且限定於「11.2405.13.0」以上版本。



當中，拼寫檢查功能與 Word 中的相似，會在錯誤的單字下標示紅線以提醒錯誤，用戶也可選擇在 .md、.srt、.lrc 或 .lic 文件中使用。至於自動更正功能則是在拼寫檢查啟用時，自動糾正錯別字，並依文意提供正確的單字讓使用者點選。

Windows 11 的記事本（Notepad）（T客邦提供）

Windows 11記事本（Notepad），新版本有拼字檢查功能：

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步驟 1：開啟記事本（Notepad）後，在設定頁面檢查是否為「11.2405.13.0」以上版本。

檢查是否為「11.2405.13.0」以上版本（T客邦提供）

步驟 2：在設在選單中，於拼字類別下開啟「拼字檢查」，並點選後方的向下圖示。

開啟「拼字檢查」（T客邦提供）

步驟 3：於展開的選單中，可勾選 .md、.srt、.lrc 或 .lic 文件是否使用拼字檢查功能。

選擇文件格式是否都使用拼字檢查功能（T客邦提供）

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步驟 4：接著再將「自動更正」功能開啟。

將「自動更正」功能打開（T客邦提供）

步驟 5：回到記事本上輸入英文時，若出現單字拼錯，會在下方標示紅線提醒。

若出現單字拼錯，會在下方標示紅線提醒（T客邦提供）

步驟 6：若點選標示紅線的單字時，會例出正確的單字讓使用者選擇。

例出正確的單字讓使用者選擇（T客邦提供）

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