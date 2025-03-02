Instagram用戶注意　更改這個設定　避免成為詐騙與廣告的受害者

近期許多 Instagram（IG）用戶都會在陌生訊息裡，收到不明的群組邀請，然而這類群組通常都是詐騙訊息或是廣告訊息，雖然可以直接刪除或退出群組聊天室，但若是經常會被無故加入群組還是相當困擾。



因此，不妨可以直接將來自陌生訊息群組邀請的功能關閉，日後就只有正在追蹤的 IG 用戶，又或是有透過訊息往來的用戶才可把你加到 IG 群組聊天室中。

如何避免被亂加入 IG 群組聊天室？（unsplash@brett-jordan）

如何避免被亂加入 IG 群組聊天室？

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步驟 1：打開 Instagram 的個人頁面，點選右上方的「設定」圖示。

步驟 1：打開 Instagram 的個人頁面，點選右上方的「設定」圖示。（T客邦提供）

步驟 2：進入設定和動態的頁面後，找到「訊息和限時動態回覆」。

步驟 2：進入設定和動態的頁面後，找到「訊息和限時動態回覆」。（T客邦提供）

步驟 3：進入頁面後點選「訊息控制項」。

步驟 3：進入頁面後點選「訊息控制項」。（T客邦提供）

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步驟 4：接著找到「誰可以將你加入群組聊天室 」。

步驟 4：接著找到「誰可以將你加入群組聊天室 」。（T客邦提供）

步驟 5：預設的狀態是「所有 Instagram 用戶」，因此經常會被加入奇怪的聊天室。

步驟 5：預設的狀態是「所有 Instagram 用戶」，因此經常會被加入奇怪的聊天室。（T客邦提供）

步驟 6：將設定改為「僅限你在 Instagram 追蹤的用戶」，就可以避免被加入奇怪的聊天室。

步驟 6：將設定改為「僅限你在 Instagram 追蹤的用戶」，就可以避免被加入奇怪的聊天室。（T客邦提供）

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