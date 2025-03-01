Facebook直播影片僅保留30天　4招備份必學　還有這延長刪除方法

從2月19日起，所有新上傳的直播影片，可在直播後 30 天內在粉絲專頁或個人檔案上重播、下載或分享，之後將自動刪除，該怎麼饋速備份？教學一次看！



Facebook Live直播影片功能新變動！

Facebook Live直播影片功能新變動！（META）

Meta官方指出，許多直播影片在直播結束後，觀看數僅會集中在播出後的幾週內，因此將調整直播影片的儲存期限， 從2月19日起，所有新上傳的直播影片，可在直播後 30 天內在粉絲專頁或個人檔案上重播、下載或分享，之後將自動刪除 。

為了幫助用戶處理已發布的直播影片，Facebook推出了新的下載工具，可以選擇將影片批量下載到裝置，或者轉移至雲端存儲服務，如Dropbox 或 Google Drive。 在正式刪除影片前，Facebook會發送通知，用戶有90天決定是否下載、轉移儲存，或是轉換為 Reels ，這樣即使原始直播影片被刪除，仍可保留在個人頁面上不會消失。

Facebook 將Live 直播影片儲存期長縮短至30 天

+ 20

下載直播影片，4招備份教學！

方法一〉單部影片下載

Facebook直播備份-單部影片下載（數位時代製圖）

1. 從個人檔案、粉絲專頁或 Meta Business Suite 下載單部直播影片

2. 在個人檔案或粉絲專頁上，前往「影片」頁籤；若使用網頁版，請在粉絲專頁上找到「直播」頁籤

3. 選擇想下載的直播影片

4. 開啟全螢幕模式，點選「...」並選擇「下載影片」

5. 透過個人檔案或粉絲專頁的「活動紀錄」，選擇「你的直播影片」，設定日期範圍篩選以查看可下載的單部或多部直播影片



方法二〉多部影片下載

Facebook直播備份-多部影片下載（數位時代製圖）

1. 收到 Facebook 通知後，在電腦或行動裝置上，點選通知以進入下載流程

2. 點選「下載直播影片」

3. 選擇影片的下載儲存位置以及日期範圍

4. 點選「建立檔案」



延伸閱讀：社群平台圖片尺寸綜合整理 FB、IG、LinkedIn最佳規格一文看清（點擊連結看全文）

+ 4

方法三〉轉移直播影片

Facebook直播備份-轉移直播影片（數位時代製圖）

1. 收到 Facebook 通知後，在電腦或行動裝置上，點選通知以進入下載流程

2. 點選「轉移直播影片」

3. 點選「地點」以選擇轉移儲存位置

4. 選擇自己的雲端儲存空間（例如：Dropbox 或 Google 雲端硬碟）

5. 點選「儲存」



方法四〉將直播影片轉換成Reels

Facebook直播備份-將直播影片轉換成Reels（meta）

如果想將直播中最喜歡的片段保留在粉絲專頁上超過 30 天，可以將直播影片剪輯成較短片段，並以Reels的形式分享到Facebook上。

來不及保存？4步驟延長刪除時間

如果用戶需要更多時間來保存先前的直播影片，Meta也提供了延後刪除的選項， 最多可延長6個月，過了這段時間，未處理的舊直播影片將被永久刪除，無法再恢復 。

延長刪除時間（meta）

1. 在電腦或行動裝置上，點選 Facebook 通知以進入下載流程

2. 點選「瞭解詳情」

3. 點選「延後刪除」

4. 點選「延後」確認



Meta也表示，這次Facebook的新變動，主要目標是為了符合業界標準。相比之下，Twitch 和 YouTube 提供的直播影片儲存期限長度各不相同。Twitch 為高級用戶提供 60 天保存期，而YouTube則將直播影片轉換為一般影片後，無限期保存。

延伸閱讀：Siri被指竊聽 Apple願以7.4億元和解：從未出售用戶數據給第三方（點擊連結看全文）

+ 5

延伸閱讀：

25億Gmail用戶注意！AI詐騙鎖定「帳戶備用碼」盜個資：如何5撇步防範駭客？

哪些手機App是「流量怪獸」？一表揭露Top20排名，3個步驟幫你大降數據流量

【本文獲「數位時代」授權轉載。】