免費AI圖片生成工具　無需經驗輕鬆上手但有這限制　設計師必備

Clipdrop 是專注於各種圖片處理技術的線上服務，之前我曾經介紹過圖片增強、替換圖片背景和一鍵去除背景等功能，特色是操作上非常簡單，只要將圖片上傳後就能進行處理，即使對於圖片編輯沒有任何研究的使用者也能輕鬆上手。



本文要介紹「Clipdrop Reimagine」是一個以圖生成圖片 AI 工具，透過圖片上傳、辨識和處理就能快速生成多種相似的圖片。

「Clipdrop Reimagine」是一個以圖生成圖片 AI 工具（免費資源網路社群提供）

Reimagine 使用的是開源 Stability Stable unCLIP 模型，生成的新圖片會與原圖類似，但在細節、構圖會有所不同，在生成過程中原圖片會進行編碼處理，產生器不使用原始圖片中的任何一個像素。

依照價格說明，Clipdrop 免費用戶每 24 小時可以在 Reimagine 生成 20 張圖片，不過免費方案並不能下載高解析度 HD 畫質圖片，但在一般使用上倒是沒太大問題。

網站名稱：Clipdrop Reimagine

網站鏈結：https://clipdrop.co/reimagine



Clipdrop Reimagine快速生成相似圖片

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使用教學

1. 試用範例

開啟 Clipdrop Reimagine 網站後可以先進行試用，服務提供五種不同的情境範例，可以看到原始圖片和生成的三張圖片，看起來畫面會很類似。

服務提供五種不同的情境範例（免費資源網路社群提供）

2. 上傳圖片

實際操作一下，將原始圖片拖曳到 Reimagine 網站的上傳欄位。

將原始圖片拖曳到 Reimagine 網站的上傳欄位即可（免費資源網路社群提供）

第一次使用時會跳出登入帳戶的畫面，建議以 Google、Facebook 或 Apple 帳戶快速登入即可。

第一次使用時會跳出登入帳戶的畫面（免費資源網路社群提供）

3. 生成圖片

接著 Reimagine 會開始進行處理、分析和生成圖片，每次會生成三張新的結果，要注意的是免費方案有每 24 小時生成 20 張圖片限制。

每次會生成三張新的結果（免費資源網路社群提供）

從下方點選生成的圖片後就會看到更大張的預覽，有些生成的結果看起來會怪怪的（例如建築物扭曲或有其他不相關的物品），點選右上角「重新生成」會對圖片進行變化。

可隨時「重新生成」（免費資源網路社群提供）

延伸閱讀：微軟提供免費AI圖片產生器 GPT-4隨便用 更能生成16:9長方形圖（點擊連結看全文）

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4. 保存圖片

最後，在圖片上方點選右鍵、選擇「另存圖片」後就能將圖片保存下來。

要注意的是不要點選右上角的「Download HD」按鈕，免費方案並不支援下載高解析度圖片，點選後會顯示詢問是否付費訂閱 Pro 方案的廣告。

保存圖片（免費資源網路社群提供）

5. 探索更多功能

Clipdrop 有分為免費和付費 Pro 方案，免費方案主要可用的配額較少，只能進行較少限度處理，如果要取得高解析度圖片或是更多的額度還是要訂閱 Pro 方案（畢竟這些處理流程都需要成本）。

Clipdrop 有分為免費和付費 Pro 方案（免費資源網路社群提供）

從 Clipdrop 網站上方的工具選單可以找到各種可用編輯工具，也可以在「All tools」頁面檢索。

（免費資源網路社群提供）

值得一試的三個理由：

‧ 無需專業知識即可輕鬆以圖片生成多張相似圖片

‧ 適合設計師、內容創作者以及一般用戶使用

‧ 提供每日 20 張圖片生成，適合輕量使用需求



延伸閱讀：免費AI圖片轉提示詞工具 一鍵生成描述關鍵字 圖片創作神助手（點擊連結看全文）

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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】