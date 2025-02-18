Google地圖小技巧　一鍵解決地圖方向轉不停　保持北上南下秒看懂

Google地圖（Google Maps）是許多人愛用的導航程式，但使用時也常遇到地圖方位轉不停，讓人十分難以看懂，明明預估5分鐘的路程都要再花更多時間才能找到方向，讓人困擾不已。



事實上，只要打開「讓地圖永遠保持北上南下」功能即可解決，但到底要如何找到該功能，本文一次整理操作方式給你！

想要開啟「讓地圖永遠保持北上南下」，只要簡單幾步驟：

1. 打開手機上的Google地圖，點選右上角個人頭像，點擊「設定」。

打開Google地圖，找到個人頭像後點進去，再按「設定」。（風傳媒提供）

延伸閱讀：對著Google Map也迷路？往右還是往左轉？2步驟秒知應前進方向（點擊連結看全文）

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2. 在頁面中找到「導航」並點擊進入設定頁面後，找到「讓地圖永遠保持北上南下」並開啟功能。

導航→讓地圖永遠保持北上南下。（風傳媒提供）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google Maps為何沒照著車頭方向前進？按下1鍵馬上乖乖回正！再也不怕開車手忙腳亂】